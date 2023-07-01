دبلوماسي أمريكي سابق: الجيش السوداني والدعم يتسابقان للتنازل لروسيا.. وواشنطن لن تسمح بقاعدة عسكرية هناك (فيديو)

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق الدكتور كاميرون هيدسون إن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتسابقان من أجل تقديم مزيد من التنازلات لروسيا على الأراضي السودانية.

وأضاف هيدسون في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن الروس يتحركون في كل الاتجاهات من أجل إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر وضمان مصالحهم الاستراتيجية في القارة الإفريقية.

وتابع هيدسون أن موسكو تتعامل مع طرفي النزاع المسلح في السودان، وتسعى للقيام بدور نفذته سابقًا قوات مجموعة فاغنر سواء في السودان أو باقي الدول الإفريقية.

ومؤخرًا، زار مالك عقار -نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان- موسكو وعقد لقاءات مكثفة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وفي وقت سابق فتح محمد حمدان دقلو (حميدتي) -قائد قوات الدعم السريع- قنوات دبلوماسية مع الروس وزار موسكو زيارة رسمية.

واستطرد الدبلوماسي الأمريكي السابق قائلا إن الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتمدد الروسي في السودان والقارة الإفريقية وتعتبر أن إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر “خط أحمر”.

واستبعد أن يتم هذا الأمر مؤكدا “أن أمريكا حينها ستتحرك بقوة لمنع أي خطوة لتثبيت الدور الروسي” في السودان والقارة الإفريقية.

وخلص الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن موسكو تقدم نفسها اليوم لعدد من الدول الإفريقية على أنها قادرة على القيام بنفس الدور الذي كانت تقوم بها قوات فاغنر، وأنها جاهزة لتقديم الدعم للدول الإفريقية التي تحتاج لمساعدات. مؤكدا أن واشنطن تأخذ هذه القضية بعناية فائقة، وأنها تمارس الكثير من الضغط من أجل عدم السماح لروسيا بموطئ قدم على البحر الأحمر.