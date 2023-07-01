دراسة تكشف انتشار مرض السكري عالميا بمعدلات غير مسبوقة.. ما الأسباب؟ (فيديو)

حذر باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في العالم خلال الأعوام الثلاثين المقبلة إذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون في الجامعة، أن 529 مليون شخص في العالم مصابون بالسكري. وتوقعت أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.

وقال الباحثون إن غالبية الحالات مصابة بالنوع الثاني من السكري، وهو النوع المرتبط بالسمنة وتمكن الوقاية منه إلى حد كبير.

وفي هذا النوع من السكري، ينتج البنكرياس كمية طبيعية من الإنسولين وربما أيضًا أكثر من المعتاد، ولكنها لا تكون كافية للجسم أو تكون هناك مقاومة من قبل الخلايا للإنسولين فلا يعود قادرًا على التأثير فيها وبالتالي إدخال الغلوكوز من الدم إليها. ويؤدي هذا إلى تجمع الغلوكوز في الدم وارتفاع مستوياته.

Global #diabetes cases expected to soar from 529 million to 1.3 billion by 2050 @ihme_uw @TheLancet https://t.co/O7ETwIJdxL — Medical Xpress (@medical_xpress) June 22, 2023

ووفقًا للدراسة، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات انتشار المرض إلى 17% في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وإلى 11% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 9.8% على مستوى العالم.

وعادة ما تحدث الإصابة بالسكري من النوع الثاني بعد منتصف الأربعين، ولكن معدلات الإصابة به تزداد حاليًّا بشكل مطرد بين الأطفال والشباب، ويعزى ذلك إلى زيادة معدلات البدانة في المجتمع.

ويؤدي مرض السكري إذا لم يسيطر عليه سواء النوع الثاني أو الأول، إلى مجموعة من المضاعفات، ويمكن تقليل تلك المضاعفات بالتحكم في مستويات السكر في الدم عبر الحمية والرياضة وضبط الوزن واتباع وصفات العلاج.