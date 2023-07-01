واشنطن بوست تكشف تفاصيل زيارة سرية لمدير المخابرات الأمريكية إلى أوكرانيا وخطة إنهاء الحرب بنهاية العام

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل عن الزيارة “السرية” التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى أوكرانيا، والخطة المتوفعة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا مع نهاية العام الجاري.

وقال الصحيفة إن بيرنز أجرى زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف، في وقت سابق من الشهر الماضي، وكشف عن استراتيجية طموحة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا وفتح مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو بحلول نهاية العام.

وشملت الرحلة -التي لم يُعلن من قبل- اجتماعات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار مسؤولي الاستخبارات الأوكرانية.

وجاءت الزيارة في لحظة حرجة من الصراع إذ تكافح القوات الأوكرانية لنيل مكاسب ميدانية في هجومها المضاد.

وقال مسؤول أمريكي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته “سافر بيرنز مؤخرًا إلى أوكرانيا، مثلما فعل بانتظام منذ بداية العدوان الروسي الأخير منذ أكثر من عام”.

وأضاف المسؤول للصحيفة أن الغرض من الزيارة هو إعادة تأكيد التزام إدارة الرئيس جو بايدن بتبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وأوضحت الصحيفة أن القادة العسكريين الأوكران في كييف نقلوا لوليام بيرنز ثقتهم المتفائلة في استعادة مناطق كبيرة بحلول الخريف، إلى جانب خطة تحريك الأنظمة المدفعية والصواريخ بالقرب من خط حدود شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، ثم فتح مفاوضات مع موسكو للمرة الأولى منذ انهيار محادثات السلام، في مارس/آذار 2022.

وقال مسؤول أوكراني رفيع “لن تتفاوض روسيا إلا إذا شعرت بالتهديد”.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين أن هدف أوكرانيا المتمثل في فرض مفاوضات “أمر طموح بالنظر إلى واقع الدفاعات الروسية” لا سيما بعد خروج قوات فاغنر من الأراضي الأوكرانية وانتقالها إلى بيلاروسيا.