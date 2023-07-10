دراسة بريطانية تكشف مفاجأة: نوم القيلولة يحمي من تقلص الدماغ (فيديو)

خلصت دراسة بريطانية إلى أن نوم القيلولة يساعد المسنّين على الحفاظ على ذاكرتهم بالحدّ من تقلص أدمغتهم.

الدراسة التي نشرتها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أفادت بأن الأشخاص المعتادين على نوم القيلولة يبدو حجم المخ لديهم أكبر منه لدى غيرهم، مما يعني أنه يتقلص بنسبة أقل على مدار الوقت.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة “لندن كوليدج”، إلى أن المخ يتقلص ابتداءً من عمر 35 عامًا بواقع 0.2 إلى 0.5% سنويًّا، ثم بنسبة أكبر بعد عمر 60.

ويؤدي تقلص المخ إلى حدوث هفوات الذاكرة والضعف الإدراكي ثم الخرف، وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة بشكل معتاد أثناء النهار تتقلص أدمغتهم بشكل أقل بمرور الوقت.

وقالت الدكتورة فيكتوريا غارفيلد، كبيرة مؤلفي الدراسة “تشير نتائجنا إلى أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون قيلولة النهار القصيرة جزءًا من اللغز الذي يمكن أن يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في السن”.

وتابعت “آمل أن تساعد دراسات مثل هذه على إظهار الفوائد الصحية للقيلولة القصيرة أثناء النهار، التي تتراوح مدتها بين 5 و15 دقيقة”.

ولم تصل الدراسة الجديدة إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة بانتظام كان أداؤهم أفضل في اختبارات الذاكرة المرئية، لكن بدا حجم الدماغ لديهم أكبر.

وأوضحت أن القيلولة يمكن أن تسمح بتعويض نقص النوم بالليل، الذي يكون أقل جودة بعد منتصف العمر.