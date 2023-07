شاهد: هندوس يعتدون بوحشية على مسلمَين للاشتباه في ذبحهما بقرة خلال عيد الأضحى

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة، حيث ظهر رجلان مسلمان وهما يتعرضان لاعتداء وحشي من عدد من أعضاء جماعة “باجرانغ دال” الهندوسية القومية، للاشتباه في ذبحهما بقرة خلال عيد الأضحى.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن الحادثة تعود إلى أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بمدينة “سولابور” التابعة لولاية “ماهاراشترا” الهندية، إلا أن الفيديو برز عبر المنصات نهاية الأسبوع الماضي.

ووثّق الفيديو تجريد العديد من أعضاء جماعة “باجرانغ دال” الهندوسية المتطرفة، الرجلين المسلمين من ملابسهما، قبل تقييدهما في الشجر وضربهما بشكل مروع بالعصي، للاشتباه في ذبحهما بقرة.

Location: Solapur, Maharashtra

Two Muslim men were stripped, tied to a tree, and brutally beaten by cow vigilantes, including members of the Bajrang Dal militia, over suspicion of cattle slaughter.

One victim continues to be in serious condition due to the injuries. pic.twitter.com/QWpGhShfqe

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) July 7, 2023