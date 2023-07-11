آيل للسقوط.. الجزيرة مباشر تنقل مأساة أسرة نازحة تقيم بمبنى مدمر في تعز (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر قصة أسرة يمنية بمدينة تعز تعيش في بيت أصيب بتفجير؛ فأصبح على وشك السقوط في أيّ لحظة.

كريمة عبد الله تعول حاليًّا أسرتها بعد إصابة زوجها زيد بجلطة دماغية أدت إلى شلل نصفي وتدهور حالته الصحية؛ إذ لم يعد يستطيع إعالة هذه الأسرة التي تضم 4 أطفال. وتواجه كريمة كل ذلك في منزل مدمَّر قريب من خطوط التماس شرق مدينة تعز.

تقول كريمة “زوجي كان لديه دراجة نارية يقضي عليها أعمالًا خفيفة لتوفير العيش لنا رغم نصيحة الأطباء له بعدم العمل لخطورة ذلك على حياته، ولكنه يضطر إلى العمل لتوفير المصروفات لأسرته؛ مما أدى إلى إصابته بنزيف في الدماغ أدى إلى شلل نصفي”.

وعن رحلة البحث عن مأوى، تقول “تنقّلنا بين عدة بلدات حتى وصلنا إلى تعز واستأجرنا بيتًا ولكن عجزنا بعد ذلك عن سداد الإيجار ولم أستطع توفير العلاجات لزوجي المريض بالقلب والضغط والكلى”.

وتضيف في أسى “جئنا إلى هذا المكان المدمّر الذي لم يكن أحد يستطيع دخوله، وبجهودنا الذاتية نقلنا الحجارة وأقمنا في هذا المكان غير الصالح للسكن مضطرين ليأوينا”.

وقالت “المبنى غير صالح للسكن نتيجة تفجيره، وأقمنا فيه رغم خطورته وكونه آيل للسقوط، ورغم وجود الثعابين والحشرات وغيرها، ولكننا نعيش فيه بحفظ الله”، مضيفة “المبنى تدخله الرياح والأمطار لكننا نقيم فيه لعجزنا عن توفير إيجار سكن وبالكاد نستطيع توفير لقمة العيش”.

وتابعت “أحيانًا نعود من البقالة دون أن نتمكن من شراء ما نحتاج لعدم وجود راتب ولا نقدر على السلف لعجزنا عن السداد”.

وختمت كريمة حديثها بالدعاء لزوجها بالشفاء، راجية من الله أن يعينها ويقويها ويصبرها، وقالت “لا أحب أن أمد يدي لأحد، وأدعو الله أن يرزقنا من فضله بمصدر رزق يعيننا على تكاليف العلاج وتكاليف الحياة”.

ويشهد اليمن حربًا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة عشرات الآلاف، وأصبح 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.