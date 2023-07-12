أردوغان في قمة الناتو: مهاجمة المقدسات ليست حرية تفكير بل همجية وإرهاب (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مهاجمة مقدسات الآخرين ليست حرية تفكير، بل “همجية ونوع من أنواع العمل الإرهابي”، في إشارة إلى حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي جرت على مدى يومين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وحول قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن حرق المصحف، أكد الرئيس التركي أنه يجب على الدول التي رفضت القرار أن تعيد النظر بالحرية وحقوق الإنسان لديها.

وتطرق أردوغان خلال كلمته لموقف بلاده من انضمام السويد إلى الناتو، وقال إنه سيحيل مشروع قانون للتصديق على الموافقة، إلى البرلمان عندما يعود للانعقاد في الخريف.

وأوضح “لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران” مضيفًا أن “ثمة الكثير من المقترحات التشريعية الأخرى لمناقشتها”، بمجرد عودة النواب في أكتوبر/تشرين الأول. مؤكدًا في الوقت نفسه أن السويد ستقدم خريطة طريق لتركيا تتضمن الخطوات التي ستتخذها ضد الإرهاب قبل التصديق على طلبها.

وفي موضوع آخر قال الرئيس التركي إنه “متفائل أكثر من أي وقت مضى” لحصول بلاده على طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال أمس الثلاثاء، غداة إعطاء أنقرة الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى الحلف العسكري، إن إدارة بايدن ستمضي قدمًا في نقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس.