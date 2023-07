إيران تستدعي السفير الروسي احتجاجا على دعم بلاده مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير الروسي في طهران للاحتجاج على دعم موسكو الصريح لمطالبة دولة الإمارات بثلاث جزر صغيرة في الخليج تسيطر عليها طهران.

وأجرت دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا يومي الاثنين والثلاثاء محادثات على مستوى وزراء الخارجية، ودعت في بيان مشترك صدر في ختامها إلى “حل سلمي” لمسألة الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وفي البيان المشترك “أكّد الوزراء على دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتّحدة ومساعيها للتوصّل إلى حلّ سلمي لقضية الجزر الثلاث”.

وأوضح البيان أن الحل السلمي يتمّ “من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحلّ هذه القضية وفقًا للشرعية الدولية”.

وردًّا على هذا البيان، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، أنّها استدعت السفير الروسي في طهران ألكسي ديدوف، وعبّرت له عن “اعتراض الجمهورية الإسلامية على مضمون البيان”، مطالبة بتصحيح موقف روسيا من هذه المسألة.

The Iranian Foreign Ministry has summoned the Russian ambassador to Tehran following the issuance of a joint statement by Russia and the Persian Gulf Cooperation Council that supported the United Arab Emirates’ claims to three Iranian islands in the Persian Gulf. pic.twitter.com/4WgK35jOel

— Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) July 12, 2023