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إيران تستدعي السفير الروسي احتجاجا على دعم بلاده مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث

تقول الإمارات إن الجزر الثلاث جزء من أراضيها وتطالب إيران، التي تسيطر عليها منذ 1971، بإرجاعها (الجزيرة مباشر)
12/7/2023-|آخر تحديث: 12/7/202308:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير الروسي في طهران للاحتجاج على دعم موسكو الصريح لمطالبة دولة الإمارات بثلاث جزر صغيرة في الخليج تسيطر عليها طهران.

وأجرت دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا يومي الاثنين والثلاثاء محادثات على مستوى وزراء الخارجية، ودعت في بيان مشترك صدر في ختامها إلى “حل سلمي” لمسألة الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وفي البيان المشترك “أكّد الوزراء على دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتّحدة ومساعيها للتوصّل إلى حلّ سلمي لقضية الجزر الثلاث”.

وأوضح البيان أن الحل السلمي يتمّ “من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحلّ هذه القضية وفقًا للشرعية الدولية”.

وردًّا على هذا البيان، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، أنّها استدعت السفير الروسي في طهران ألكسي ديدوف، وعبّرت له عن “اعتراض الجمهورية الإسلامية على مضمون البيان”، مطالبة بتصحيح موقف روسيا من هذه المسألة.

 

وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، وهي منذ سنوات مصدر خلاف بين الإمارات وإيران.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس، إن الجزر “تابعة لإيران، إلى الأبد” معتبرًا أن “إصدار تصريحات كهذه يقف بوجه العلاقات الودّية بين إيران وجيرانها”.

وتخضع كلّ من روسيا وإيران لعقوبات دولية تقيّد عملياتهما التجارية، لكنّ البلدين أقاما خلال العام الماضي علاقات قوية في مختلف القطاعات بما في ذلك التعاون العسكري.

المصدر : الفرنسية