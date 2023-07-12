الجزيرة مباشر تنقل موقعها إلى نطاق جديد

نقلت قناة الجزيرة مباشر موقعها على الإنترنت إلى نطاق جديد، هو www.aljazeeramubasher.net، بدءًا من صباح اليوم الأربعاء.

وكان الموقع يعمل على نطاق فرعي، هو https://mubasher.aljazeera.net/، وسيتمكن المتابعون من الوصول إلى الموضوعات المنشورة على الموقع في نطاقه السابق، عبر تحويلهم مباشرة إلى الرابط الجديد للموقع.

وتدعو قناة الجزيرة مباشر متصفحيها إلى إضافة الموقع بنطاقه الجديد إلى (المفضلة) في المتصفحات التي يستخدمونها.

كما تدعو الجزيرة مباشر قراءها الكرام إلى تقديم المقترحات وما يريدون أن يوفره موقع الجزيرة مباشر من خدمات عبر البريد الإلكتروني: sharkna@aljazeera.net

أو عبر رقم الخط الساخن على واتساب: 0097450978083.