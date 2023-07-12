بايدن يشكر أردوغان على قراره بشأن السويد ويدعم بيع تركيا مقاتلات “إف-16”

شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على “شجاعته” في التخلي عن معارضته انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكدًا دعمه بيع أنقرة مقاتلات (إف-16).

وفي اجتماع على هامش قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، رحّب بايدن بنجاح جهود دبلوماسية كبرى بُذلت لإقناع أردوغان بالتخلي عن معارضته انضمام السويد إلى التكتل.

وقال بايدن متوجهًا إلى أردوغان “أود أن أشكركم على دبلوماسيتكم وشجاعتكم. أود أن أشكركم على ريادتكم”.

وكان بايدن قد تحادث هاتفيًّا، الأحد، مع أردوغان لمدة ساعة في اتصال سعى خلاله إلى كسر الجمود وتجنب إخفاق محرج في قمة فيلنيوس.

وكان الرئيس التركي قد شدّد طوال أشهر على وجوب مكافحة السويد أعضاءً في مجموعات كردية محظورة في تركيا، وهو ما تقول السويد إنها فعلته.

لكنّ تكهنات سادت بشأن ماهية الامتيازات التي حصلت عليها تركيا مقابل إعطائها الضوء الأخضر.

وكانت أنقرة قد اشترطت قبيل ذلك إعادة إطلاق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوربي، للتخلي عن الاعتراض على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويبدو أن تغيير الموقف التركي حلحل معضلة حصول تركيا على مقاتلات (إف-16) حديثة، علمًا بأن القضية عالقة منذ زمن.

والثلاثاء، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي “واضح وحاسم منذ أشهر بشأن تأييده تسليم تركيا مقاتلات إف-16″، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الناتو.

وقال سوليفان إن بايدن “لم يضع أي محاذير أو شروط على ذلك في تصريحاته في المجالس العامة أو الخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو يعتزم المضي قدمًا في عملية التسليم تلك بالتشاور مع الكونغرس”.