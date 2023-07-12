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بمشاركة أسرع روبوت بشري.. روبوتات تشارك في بطولة عالمية لكرة القدم بفرنسا (فيديو)

روبوت آلي في طريقه لتسجيل هدف في مرمى الفريق الخصم (مواثع التواصل)
روبوتات آلية تستعد لانطلاق مبارة في كرة القدم (مواقع التواصل)
12/7/2023-|آخر تحديث: 12/7/202307:02 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نظمت مدينة بوردو الفرنسية بطولة “روبوكوب” للروبوتات والذكاء الاصطناعي في كرة القدم، في دورتها الـ 26 التي استمرت من 4 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري.

ووثقت فيديوهات تم نشرها على نطاق واسع عبر منصات التواصل، استعداد الروبوتات وتمرينات الإحماء قبل المباراة، ومن ثم انطلاقهم داخل الملعب بخطوات بطيئة وركلهم للكرة ونجاحهم في إحراز أهداف تارة وإخفاقهم تارة أخرى.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شارك أسرع روبوت بشري في العالم الذي اطلق عليه إسم “أرتيميس”، والذي طورته جامعة كاليفورنيا في البطولة للتنافس ضد روبوت “سويتي” من جامعة العلوم التطبيقية الألمانية الذي يوصف بثبات المستوى والسرعة.

وانتهت النتيجة بفوز سويتي بفارق نقطة واحدة في أولى مباراة رسمية بينهما.

ويهدف الحدث الذي نظمته جامعة بوردو بشراكة مع وزارة الشباب والتعليم بالتعاون مع منظمات أخرى إلى “التبادل المعرفي وجمع الباحثين والمهتمين وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات وتعزيز التقدم التقني والعلمي”.

وقال ليمان غاسبارد، طالب دكتوراه في فريق لابري الفرنسي، إنه خلال الفعاليات تم تقديم “راش”، أحد الروبوتات الشبيهة جدا بالبشر ضمن الفريق الفرنسي الذي سعى لاستعادة لقبه العالمي.

يذكر أن عدد المشاركين في هذه البطولة بلغ أكثر من 15000 مشارك من بينهم 2500 منافس من 45 دولة حول العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي