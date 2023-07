بمشاركة أسرع روبوت بشري.. روبوتات تشارك في بطولة عالمية لكرة القدم بفرنسا (فيديو)

نظمت مدينة بوردو الفرنسية بطولة “روبوكوب” للروبوتات والذكاء الاصطناعي في كرة القدم، في دورتها الـ 26 التي استمرت من 4 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري.

ووثقت فيديوهات تم نشرها على نطاق واسع عبر منصات التواصل، استعداد الروبوتات وتمرينات الإحماء قبل المباراة، ومن ثم انطلاقهم داخل الملعب بخطوات بطيئة وركلهم للكرة ونجاحهم في إحراز أهداف تارة وإخفاقهم تارة أخرى.

RoboCup 2023, Team RoMeLa (ARTEMIS) vs Team HERoEHS

Team RoMeLa’s ARTEMIS robot is the fastest and strongest robot in the league by far, but speed and strength alone is not enough to perform a good game. At RoboCup 2023, Team RoMeLa ties against Team HERoEHS with a score of 0:0. pic.twitter.com/dfDaBebevO — Dennis Hong (@DennisHongRobot) July 11, 2023

🥅⚽️🤖

ARTEMIS2 is only 3 weeks old.

She is going through goalie behavior testing now.

Team RoMeLa FTW!@RoboCup2023 @UCLAengineering @RoMeLaUCLA pic.twitter.com/i9jFF20GHv — Dennis Hong (@DennisHongRobot) July 6, 2023

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شارك أسرع روبوت بشري في العالم الذي اطلق عليه إسم “أرتيميس”، والذي طورته جامعة كاليفورنيا في البطولة للتنافس ضد روبوت “سويتي” من جامعة العلوم التطبيقية الألمانية الذي يوصف بثبات المستوى والسرعة.

وانتهت النتيجة بفوز سويتي بفارق نقطة واحدة في أولى مباراة رسمية بينهما.

ويهدف الحدث الذي نظمته جامعة بوردو بشراكة مع وزارة الشباب والتعليم بالتعاون مع منظمات أخرى إلى “التبادل المعرفي وجمع الباحثين والمهتمين وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات وتعزيز التقدم التقني والعلمي”.

#robocup2023 Here is short video (longer version will be available later) of robot vs human soccer game. Robots are completely autonomous without any human intervention. #robotics #robocup pic.twitter.com/9p5jZkbEOH — Asad Norouzi (@asadnorouzi) July 9, 2023

وقال ليمان غاسبارد، طالب دكتوراه في فريق لابري الفرنسي، إنه خلال الفعاليات تم تقديم “راش”، أحد الروبوتات الشبيهة جدا بالبشر ضمن الفريق الفرنسي الذي سعى لاستعادة لقبه العالمي.

يذكر أن عدد المشاركين في هذه البطولة بلغ أكثر من 15000 مشارك من بينهم 2500 منافس من 45 دولة حول العالم.