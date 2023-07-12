عطل كهربائي تسبّب بكارثة.. حريق ضخم يلتهم 16 من خيام النازحين في أربيل (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مخيم “هرشم” للنازحين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للحريق الذي التهم 16 خيمة (كرافانًا)، بينما أظهرت محاولات فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني للسيطرة عليه.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين في العراق (UNHCR Iraq)، اليوم “مرة أخرى وبسبب عطل كهربائي، حدث حريق في مخيم هرشم للنازحين في ناحية بحركة” قضاء مركز أربيل.

مرة أخرى و بسبب عطل كهربائي حدث حريق في مخيم هرشم للنازحين في بحركة دمرت 16 خيمة وذلك يعني فقدان 16 عائلة ممتلكاتها ولا يوجد لديهم ملجأ للنوم ولكن لم تقع أيه إصابات بشرية نطلب مرة أخرى من السلطات السماح للنازحين داخليًا بتحسين ظروفهم المعيشية أو السماح لهم بالاندماج محليًا 👇🏽 https://t.co/h433Ngl6Le — UNHCR Iraq (@UNHCRIraq) July 12, 2023

وأضافت “ذلك يعني فقدان 16 عائلة ممتلكاتها، ولا يوجد لديهم ملجأ للنوم، ولكن لم تقع أي إصابات بشرية”.

وتابعت “نطلب مرة أخرى من السلطات السماح للنازحين داخليًّا بتحسين ظروفهم المعيشية أو السماح لهم بالاندماج محليًّا”.

حريق كبير مخيم هرشم في اربيل pic.twitter.com/iWh5RjEw0h — عماد الجبوري (@jbwry_mad) July 12, 2023

والعام الماضي، شهد المخيم حريقًا مماثلًا، خلَّف أضرارًا مادية كبيرة، منها تدمير 6 كرافانات بالكامل.

ويضم مخيم هرشم نازحين من الموصل وسنجار في محافظة نينوى، وكذلك كُرد من الإيزيديين.