“لا يرد على المكالمات والرسائل”.. مالك عقار يوجه رسالة إلى حميدتي عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

اشتكى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، من أن قائد قوات الدعم السريع (شبه العسكرية) محمد حمدان دقلو (حميدتي) لا يرد على مكالماته ولا رسائله.

وقال عقار لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أمس الثلاثاء، إنه يحاول التواصل مع حميدتي للتفاوض بشأن الوصول لحل بشأن الاقتتال في السودان.

ومضى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى أنه أرسل لحميدتي رسائل نصية عبر تطبيق واتساب، ظهر له أنه استقبلها، مشيرا إلى أنه لا يعلم من قرأها، هل هو أم أحد معاونيه، لكنه لم يرد.

وعرض مذيع المسائية الزميل أحمد طه، على عقار المساعدة باقتراح توجيه رسالته لحميدتي عبر شاشة الجزيرة مباشر علّها تصله أسرع وأسهل من محاولات التواصل معه.

وتفاجأ مالك عقار من عرض طه، ثم قال إنه يريد أن يقول لحميدتي أن “هذه الحرب يجب أن تقف”، وإنه “يجب التفاوض بجدية حتى ننقذ السودان من الوضع الحالي”.

وشدّد عقار على أنهم “مهتمون بمعاناة الشعب السوداني، وبما يحدث من انهيار للبنية التحية، وكلنا مع وقف الحرب في السودان”.

وأوضح أنهم يريدون السلام وإنهاء الحرب، ولا مشكلة لديهم في لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحميدتي، مشيرا إلى أن الفريق البرهان يتحرك بحرّية، وأنه كان خارج الخرطوم يوم الثلاثاء.

وبيَّن أنه سيكون ممثل وفد السودان إلى روسيا وليس البرهان، مشيرًا إلى أنهم لم يطلبوا من موسكو مساعدة عسكرية “فالأسلحة تباع وتشترى”، على حد قوله.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن تنفيذ غارة جوية في أم درمان يومي الجمعة والسبت، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 مدنيا وإصابة آخرين.

في السياق ذاته، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد في بيان، إن “الأمين العام يدين الغارة الجوية في أم درمان التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا”.

ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي وارتكاب خروقات بعد اشتباكات بين الطرفين خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.8 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.