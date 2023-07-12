ماكرون: روسيا ضعيفة عسكريا وسياسيا.. وأوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو بعد الحرب (فيديو)

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا “ضعيفة سياسيًا وعسكريًا” بينما الدعم الغربي لأوكرانيا مستدام.

وقال ماكرون في ختام قمّة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اليوم الأربعاء، إن “روسيا أظهرت أولى بوادر انقسامها”. في إشارة إلى محاولة التمرد الفاشلة التي نفّذتها مجموعة فاغنر المسلّحة.

وأضاف أن دول الغرب تعي جيدًا أنها ملزمة بالوقوف “بجانب أوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها” أمام التدخل العسكري الروسي.

وشدد ماكرون قائلًا “أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف الناتو بعد الحرب”.

وكان ماكرون أعلن، أمس الثلاثاء، أن فرنسا ستسلّم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى من طراز “سكالب”.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة “قررنا أن نسلّم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق”.

وأضاف “أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد”.

وأشار إلى أن توفير هذه الصواريخ هدفه تمكين أوكرانيا من ضرب القوات الروسية “في العمق” خلال الهجوم المضاد الذي تشنه كييف لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها موسكو.