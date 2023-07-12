مستوطنون يحاولون إقامة بؤرة استيطانية شمال رام الله.. والأهالي يطردونهم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تطور الأوضاع في أعقاب اشتباكات جرت، الأربعاء، بين فلسطينيين ومستوطنين عند بؤرة استيطانية جديدة أنشئت في أراض ببلدة كوبر، شمال غربي رام الله.

وتمكن أهالي بلدة كوبر، من طرد المستوطنين من منطقة “الباطن” جنوب غربي البلدة، بعد أن تسللوا إليها أمس ونصبوا خيمة فيها.

وقال أحد شهود العيان للجزيرة مباشر، إن أهالي البلدة قاموا بممارسة حقهم الشرعي في الدفاع عن أراضيهم ومنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.

وأضاف “أهالي كوبر جميعًا يتجمهرون لحماية أراضيهم، وإذا تم السكوت عن هذا الحدث فسوف تتعرض القرى المجاورة لأذى المستوطنين”.

وذكر ناشط من كوبر قرب رام الله لشبكة قدس الفلسطينية، أن “الاحتلال قبل الفلسطينيين يعرف جيدًا ما هي بلدة كوبر؟ وأن البؤرة الاستيطانية الجديدة لن تتحول إلى مستوطنة، بل ستتصدى كل البلدة للمستوطنين حتى إزالة البؤرة”.

ناشط من كوبر قرب رام الله: "الاحتلال قبل الفلسطينيين يعرف جيداً من هي بلدة كوبر، والبؤرة الاستيطانية الجديدة لن تتحول إلى مستوطنة بل ستتصدى كل البلدة للمستوطنين حتى إزالة البؤرة". pic.twitter.com/TzK24PbXqE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 12, 2023

ومن جانبه قال رئيس بلدية كوبر شوكت البرغوثي لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنين من مستوطنة “نحلئيل” المقامة على أراضي قريتي بيتللو والجانية، حاولوا إقامة بؤرة استيطانية في الجهة الجنوبية الغربية من كوبر، عبر نصب خيمة سكنية وخزانات مياه.

وأشار البرغوثي، إلى أن المواطنين تمكنوا من طردهم، إلا أن جيش الاحتلال وصل إلى المكان لحماية المستوطنين، وأطلق قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارًا عسكريًا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقي الأهالي يترددون عليها لحمايتها.