منها النوم والأكل الصحي.. كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس الضارة؟

تزداد حرارة شمس الصيف عامًا بعد آخر، وفي حين تنذر خيوطها الذهبية ببداية العطلة على شاطئ البحر، تبدأ التحذيرات من أضرارها على الصحة.

وأثبتت دراسات حديثة أن وضع واقي الشمس بشكل صحيح وكميات صحيحة وإن كان (إس بي إف SPF بنسبة 15 إلى 30%) يقي من سرطان الخلايا الحرشفية وسرطانات الجلد الأخرى بنسبة 50%.

وقدّم الطبيب مختار فاتح بي ديلي، مدير قسم المرضى الدوليين والمختص بأمراض الأطفال في مستشفى “ميديكال بوينت” بولاية إزمير التركية، نصائح طبية لتجنب أضرار أشعة الشمس وحرارة الصيف.

وهذه النصائح التي قدّمها الطبيب بي ديلي:

1- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة

يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في النهار، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة ذات أكمام طويلة، فهذه الملابس تعكس أشعة الشمس الضارة وتمنع اختراقها للجلد، وتمتص جزءًا كبيرًا من الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك يجب ارتداء قبعة واسعة الأطراف.

2- نظام غذائي صحي

إن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تعرق الجسم يجعله عرضة للجفاف، ولذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بالماء والفيتامينات والمعادن الأساسية، منها اللبن الرائب وماء جوز الهند والذرة الحلوة والمانجو والبطيخ والخيار والتوت وعصير الليمون والطماطم والمشمش والتين والبرتقال والخوخ والعنب، وتجنب الأطباق الدسمة والدهنية لأنها تقلل من كمية الماء في الجسم.

3- تبريد الجسم وشرب المياه

ارتفاع درجات الحرارة صيفًا قد يسبب آثارًا جانبية سلبية على الجسم، وخاصة الذين يعانون أمراضًا مزمنة، لذا من المهم تبريد الجسم والإكثار من شرب الماء والسوائل المبردة وغير المحلاة، حيث يفقد الجسم الكثير من الماء عن طريق التعرق مما يؤدي إلى جفاف البشرة، لذلك يفضَّل شرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب ماء يوميًّا.

4- ممارسة نشاط بدني يومي

العطلة الصيفية لا تعني الجلوس في المنزل وأخذ قسط طويل من الراحة. يجب ممارسة الأنشطة البدنية اليومية لمدة تُقدَّر بنحو نصف ساعة تقريبًا، مثل السباحة التي تُقدم فوائد رائعة في الحفاظ على نشاط الجسم وتبريده، وكذلك المشي السريع والبطيء والمنتظم في الصباح الباكر أو المساء، وركوب الدراجة.

5- النوم الكافي

عدم الحصول على عدد ساعات نوم كافية يعرّض الجسم للضعف والتعب، وصعوبة التركيز، وارتفاع نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أمراض أخرى، لذا يجب الحرص على النوم نحو 7 ساعات كل ليلة مع أخذ قيلولة في ساعات الذروة نهارًا.

6- استخدام كريمات واقية من أشعة الشمس

وضع الكريمات الواقية من أشعة الشمس على البشرة والجسم بشكل كامل حسب الأجزاء التي ستتعرض للأشعة مثل الرقبة واليدين والرجلين والأذنين والظهر، مع تكرار ذلك كل 80 دقيقة على الأقل إذا كان التعرض للشمس مستمرًّا، والرجال الذين يعانون من الصلع يجب عليهم وضع الواقي أو ارتداء قبعة.

7- تجنب بخاخ واقي الشمس للأطفال

يمكن أن يتعرض الأطفال للخطر حال استنشاق رذاذ بخاخ واقي الشمس عن طريق الخطأ، فهو يحتوي على مكونات مهيجة للرئة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم الذي يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة، ويمكن استخدامه للجسم، وفي حال وضعه على الوجه يمكنك رشه على اليد أولًا ومن ثم دهنه على الوجه بعيدًا عن الأنف والفم.

8- استخدام نظارة شمسية

النظارات الشمسية هي السلاح المثالي لحماية المنطقة المحيطة بالعين من أشعة الشمس الضارة، فيجب عدم التخلي أبدًا عن ارتدائها وذلك لمنع ظهور البقع الداكنة والهالات السوداء.

9- تجنب الاستحمام بماء ساخن

عند التعرض لأشعة الشمس الحارة يجب تجنب الاستحمام بالماء الساخن، لأنه يزيد احتمالية تعرّض البشرة للجفاف وزيادة الالتهابات التي تصيب الجلد، فيجب خفض درجة حرارة الماء أثناء الاستحمام، مع شطف الجسم بالماء البارد في نهاية الاستحمام لتضييق المسام وتقليل احتمالية ظهور البثور.

10- الجلوس في أماكن الظل

رغم أن الجلوس تحت أشعة الشمس يبدو جميلًا وممتعًا لكثيرين، فإن أماكن الظل تتسم بكونها أكثر إنعاشًا للجسم وأكثر صحة أيضًا، لأنه حتى في أماكن الظل، يصل إلى جسم الإنسان نحو ‬40% من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.