انفجارات جنوب شرقي الخرطوم جراء القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (فيديو)

سُمع دويّ انفجارات عنيفة صباح اليوم الخميس جنوب شرق العاصمة الخرطوم، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلة حربية تابعة للجيش السوداني على ما يعتقد أنه مواقع تمركز لقوات الدعم السريع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمنطقة (الكلاكلة) جنوبي العاصمة الخرطوم صباح اليوم الخميس، في القتال المستمر بين الطرفين منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

وتجددت الاشتباكات، مساء أمس الأربعاء، في حين شهدت مدينة أم درمان غربي العاصمة عودة جزئية لعمل الشرطة بعد غيابه عند اندلاع القتال في أبريل الماضي.

ووقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في أحياء بشرق الخرطوم، فسُمع دويّ المدافع والقصف في أحياء الطائف وأركويت والمعمورة والفردوس، مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

ومع قرب دخولها شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

نفي من الجيش

وفي هذا السياق، نفت وزارة الدفاع السودانية، الأخبار المتداولة عن دعوة وزير الدفاع ياسين إبراهيم لتكوين قيادة جديدة للقوات المسلحة، وقالت إنه “حديث كاذب ومضلل”.

وقالت الوزارة إن إبراهيم “سيظل مرابطًا على رأس عمله يؤدي واجبه الوطني مع رفقاء العهد والسلاح حتى تحقيق النصر”، بحسب البيان.





وأضافت الوزارة في بيانها أن “الوزير هو قائد عظيم مكتمل التأهيل أتى من صلب المؤسسة العسكرية، وليس ضابط مليشيا ليأتي بمثل هذا التصرف الذي لا يشبه أدب وأعراف وقوانين القوات المسلحة السودانية”.

وقالت إن “هذه الأكاذيب لن تنال من تماسك ووحدة مؤسسة راسخة كالجيش السوداني، أو تغرس بذور التشكيك في منظومة قيادته القائمة على التراتبية ووحدة القيادة القائمة على المؤسسية وليست العصبية القبلية أو الأسرية شأن المليشيا”.