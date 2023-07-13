بجواز سفره الكندي.. الاحتلال يمنع المنشد السوري يحيى حوى من دخول القدس (فيديو)

قال المنشد السوري يحيى حوى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعته من زيارة مدينة القدس، وأجبرته على مغادرة الأراضي الفلسطينية رغم توافر الأوراق الثبوتية اللازمة معه.

وأضاف حوى في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر، الخميس “بعد حصولي على جواز السفر الكندي بات بإمكاني تحقيق حلمي الذي طال انتظاره، وهو زيارة القدس الشريف”.

وتابع “بمجرد وصولي مطار اللد، أو بن غوريون كما يطلق عليه، استوقفني ضباط الجوازات لمدة 7 ساعات كاملة، ثم أخبروني بأني ممنوع من الدخول دون إبداء أسباب”.

وأوضح “بعد ذلك تم نقلي لغرفة أخرى بقيت فيها لأكثر من 4 ساعات، وعندما طلبت منهم أن أتصل بالسفارة الكندية رفضوا طلبي، وبعد ساعة أخرى سلموني جواز سفري وطلبوا مني المغادرة إلى الأردن، فأخبرتهم برغبتي في السفر إلى تركيا، وبالفعل حجزت تذكرة وقمت بالمغادرة”.

وقال حوى “سأعود بإذن الله مرة أخرى، وأكرر المحاولة حتى أصل إلى أرضنا وقدسنا الشريف”.

والفنان السوري يحيى حوى ولد في 15 مارس/آذار 1976م، في حماة بسوريا، وهو منشد سوري، حافظ للقرآن الكريم وقارئ له، وحاصل على درجة الماجستير في علم النفس.

وعرف عنه إنشاده للثورة السورية، وأناشيده وأغانيه تركز على القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

ونال في 2009، جائزة مهرجان القاهرة الدولي عن فيديو كليب “يا ذا الجلال”، وأطلق عليه لقب “المتفائل” و”فنان الثورة السورية”، وهو سفير النوايا الحسنة لمنظمة “هيومان أبيل” البريطانية (Human Appeal).

كما نال شهرة بين أوساط الشباب في العالم العربي وهو ذائع الصيت بين الجاليات العربية في الغرب، ولديه أعمال لاقت انتشارًا بين الأطفال واليافعين خصوصًا نشيده الأشهر “حياتي كلها لله”.