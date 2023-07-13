بوتين: إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا سيصعّد الصراع ويزيد الوضع سوءا (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا لن يغير شيئًا في ساحة المعركة، ولن يؤدي سوى إلى تصعيد الصراع هناك وزيادة الأوضاع سوءًا.

وقال بوتين في تعليقات للتلفزيون الرسمي إن الدبابات التي تقدمها القوى الغربية لأوكرانيا ستكون “هدفًا ذا أولوية” للقوات الروسية التي تقاتل هناك.

وكرر معارضته لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلًا إن ذلك سيهدد أمن روسيا.

والأربعاء، تعهدت دول مجموعة السبع خلال قمة حلف شمال الأطلسي في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس تقديم دعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا.

وأثار هذا الإعلان غضب موسكو التي حذّرت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف من أن مقاتلات إف-16 التي ستسلّم لأوكرانيا ستعدّها موسكو تهديدًا نوويًا غربيًا.

وتقود هولندا والدنمارك خطة لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات الأمريكية الصنع، جزءًا من تحالف يضم 11 بلدًا.