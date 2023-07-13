تحذير من “طقوس غريبة”.. لماذا يرفض مصريون حفل مغني الراب ترافيس سكوت بالأهرامات؟ (فيديو)

يتساءل ناشط,ن في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كان حفل مغني الراب ترافيس سكوت سيقام في مصر أم سيُلغَى بناءً على طلب العديدين.

الحفل في موعده بسفح الأهرامات؛ إذ كشف مغني الراب العالمي ترافيس عن موعد حفله في 28 يوليو/ تموز الجاري، وهو الحفل الذي سيشهد إطلاق ألبومه الجديد “يوتوبيا”.

لكن لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر رأي آخر، إذ دشّن ناشطون وسمًا بعنوان “إلغاء حفل ترافيس”، وانتقد كثيرون الحفل معتبرين أن المغني من أنصار حركة “الأفروسنتريك”.

ورأى آخرون أن الحفل قد تصاحبه طقوس غريبة منافية للتقاليد، واتهموا المعجبين به بنشر الفوضى، لكن ترافيس رفض تلك الاتهامات وعدّها غير صحيحة.

وقد عاد جدل “الأفروسنتريك” بقوة إلى مصر بعد فيلم كليوباترا “صاحبة البشرة السمراء”، وتدّعي الحركة أن الحضارة المصرية إفريقية سمراء.

وكان سكوت قد تعرض لانتقادات شديدة بعد مصرع 10 أشخاص وإصابة المئات جراء تدافع خلال إحدى حفلاته عام 2021، أثار تحذيرات عدة على المنصات الرقمية وسط رفض واسع بين المدونين.

وقال حساب باسم هبة عبد الغني “شوفو فيديوهات حفلات ترافيس سكوت واحكموا بنفسكم”.

شوفو فيديوهات حفلات ترافيس سكوت واحكمو بنفسكم #الغاء_حفل_ترافيس https://t.co/gFy4ilXLNd — هبة عبدالغني – Heba Abdelghany (@HebaAbdelghany) July 11, 2023

وتساءل حسين شعبان “ما الهدف من نشر هذا النوع من الحفلات؟”، وأضاف “لما راحو يقولوا ألغي الحفلة رفض وقال لو لغيتها أموت. يا ريت ناخد بالنا من ألادنا أكثر من كدة ونفكنا من حوار الحرية وتنشيط السياحة بالنوعية ده من الحفلات المرفوضة تماما”.

طيب ايه الهدف من نشر النوع ده من الحفلات ..اخر حقبه في ٢٠٢١ للمطرب ده في ١١ ناس ماتت ولما راحو يقولوا الغي الحفلة رفض وقال لو لغيتها أموت …ياريت ناخد بالنا من ولادنا اكتر من كده

ونفكنا بقي من حوار الحرية وتنشيط السياحة بالنوعية ده من الحفلات المرفوضه تماما

#الغاء_حفل_ترافيس — Hussein Shabaan (@husseinshaaaban) July 12, 2023

وكتبت صاحبة حساب يحمل اسم أمل “حكّم عقلك.. واسمع النصيحة بلاش تجمعات هي مش ناقصة بلاوي بتتحدف من كل ناحية على عقول وتفكير الشباب احنا بقينا ندخل الجحر من غير حتى ما نفكر ربنا يسترها بجد”.

#امنعوا_حفل_ترافيس_سكوت#الغاء_حفل_ترافيس

حكّم عقلك.. واسمع النصيحة بلاش تجمعات هي مش ناقصة بلاوي بتتحدف من كل ناحية على عقول وتفكير الشباب إحنا بقينا ندخل الجحر من غير حتى ما نفكر ربنا يسترها بجد 🙏 pic.twitter.com/ehO6A5AHVI — أمـ🇪🇬ـل (@asalahe73) July 11, 2023

وغردت ناشطة متسائلة “ماذا سيحدث لو وزارة السياحة ألغت حفل ترافيس سكوت في الأهرامات بدل أن تحدث مصائب، الناس ماتت في حفلاته بسبب الطقوس اللي بيعملها من غير أهرامات ما بالكم عند الأهرامات بقى”.