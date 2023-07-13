نصر الله: من أحرق المصحف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الشخص الذي أحرق المصحف الشريف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي، وهدفه بث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف نصر الله خلال كلمة له، الأربعاء، في الذكرى السنوية الـ17 لحرب يوليو/تموز 2006″ أن “تنديد رجال الدين المسيحيين بحادثة حرق المصحف أسهم بنحو كبير في منع الفتنة”.

وتابع “شعوب المنطقة يجب أن تطالب الحكومات بموقف أكثر صرامة من قضية حرق المصحف الشريف”، كما أشاد في الوقت ذاته بـ”موقف روسيا اللافت من موضوع حرق المصحف الشريف الذي أحرج الدول الغربية”.

وفي سياق آخر كشف نصر الله “أن الحادثة التي حصلت على الحدود اللبنانية ما زالت قيد التحقيق وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه”.

وكان 3 من عناصر حزب الله قد أصيبوا بجروح، الأربعاء، بنيران إسرائيلية في قرية حدودية جنوب لبنان في آخر جولات التصعيد المتكررة في المنطقة بين الطرفين.

رويترز: إصابة أعضاء في حزب الله بهجوم إسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية لتخطي الحجب | https://t.co/tMhZathSGh

التفاصيل | https://t.co/XNB1PXEHY6#الجزيرة_مباشر | #لبنان — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 12, 2023

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، بين الحين والآخر توترات خصوصًا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي اللذين خاضا آخر حرب واسعة بينهما في يوليو/تموز عام 2006، ويُوافق الأربعاء الذكرى السابعة عشرة لنشوبها.

وعن الوضع على الحدود، أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة “تستطيع استعادة الجزء اللبناني من قرية الغجر من الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفًا: “هذه الأرض لن تترك”.

وأتى حادث الأربعاء بعد أقل من أسبوع على إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف عدة باتجاه الأراضي اللبنانية، ردًا على صاروخ مضاد للدبابات قال إنه أُطلق من لبنان، وانفجر في بلدة الغجر التي يطالب لبنان باستعادة الجزء الشمالي منها.

وأنهت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية بناء سياج حول بلدة الغجر، ما اعتبرته وزارة الخارجية اللبنانية “محاولة لضمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.