الشيخ عكرمة صبري: سلطات الاحتلال ترى أن الوقت مناسب للانقضاض على القدس (فيديو)

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مصرّة على معاقبته بدعوى أنه “يُشكل خطرا على أمن إسرائيل”.

وأضاف صبري في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل “تلجأ لمعاقبة الفلسطينيين وفق الأحكام الإدارية وقانون الطوارئ”.

وأوضح أن آلاف المقدسيين ومعهم الكثير من الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال “جراء هذا القانون الجائر من دون أدلة قانونية”.

وقال “على الرغم من أن العديد من رجال القانون الفلسطينيين أكدوا عدم قانونية هذه الأحكام الإدارية فإن “محاكم إسرائيل تلتزم بالأوامر التي تأتيها من أجهزة المخابرات فقط”.

وكانت قوة من الاحتلال الإسرائيلي قد داهمت منزل الشيخ عكرمة صبري بالقدس الشرقية. وقال بيان لمكتب الشيخ إن قوة من المخابرات نفذت المداهمة من دون سابق إنذار أو إعلام للمكتب القانوني، ومن دون مراعاة شخص الشيخ وصحته، مضيفًا أن القوة سلمت الشيخ قرارا يقضي بمنعه من السفر مدة 6 أشهر، بحجة أن سفره يشكل خطرا أمنيا على دولة الاحتلال.

وأوضح الشيخ عكرمة صبري، أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها من السفر، مضيفًا أن أهداف سلطات الاحتلال من هذا الإجراء غير القانوني تتمثل في “تكميم أصوات الفلسطينيين الرافضين للانتهاكات اليومية في المسجد الأقصى”.

وقال إن حكومة إسرائيل “لا تريد أن تسمع الأصوات الفلسطينية المعارضة، لأنها ترى أن هذا هو الوقت المناسب للانقضاض على القدس”.

وشدد الشيخ عكرمة صبري على أن هناك تحولًا في سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ وذلك لأنها تواجه ضغطا قويا من قبل الجماعات المتطرفة التي تريد تعديل الوضع الزماني والمكاني في القدس.