موجة حر غير مسبوقة تضرب الجزائر.. ودرجات الحرارة تقفز إلى 48 في المغرب

شهدت معظم الولايات الجزائرية (شمال وجنوب) موجة حر غير مسبوقة ابتداء من الأحد الماضي بلغت ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، وسجل استهلاك البلاد من الكهرباء رقمًا قياسيًا هو الأعلى في تاريخها.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية، أن الجزائر العاصمة سجلت رقمًا قياسيًا لدرجة الحرارة تحت الظل اذ بلغت (47.9) درجة يوم الثلاثاء، كما لامست درجات الحرارة الـ50 درجة في عديد المناطق الصحراوية بجنوب البلاد.

وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية الجزائرية “سونلغاز” تسجيل مستوى تاريخي لاستهلاك الكهرباء هو الأعلى في تاريخ البلاد تزامنًا مع موجة الحر، وذكرت الشركة في بيان، أن ذروة الاستهلاك سُجلت الثلاثاء بـ18 ألفًا و377 ميغاواط.

وحسب بيانات رسمية لوزارة الطاقة الجزائرية فإن إنتاج البلاد من الكهرباء يفوق 24 ألف ميغاواط، وشهدت الجزائر العاصمة الليلة الماضية، انقطاع الكهرباء في عديد المناطق استمر في بعضها لأكثر من 5 ساعات.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة مغربية حكومية ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة في عدد من المناطق في البلاد، وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين (37) و(48) درجة من الأربعاء وحتى يوم غد الجمعة بعدد من أقاليم المملكة.

وأضافت أنه “يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة، بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وبني ملال وشيشاوة وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش (شمال)، وطاطا وتارودانت وأكادير إيدا أو تنان (وسط)، وأسا زاك والسمارة، وداخل أقاليم بوجدور وأوسرد وواد الذهب (جنوب)”.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن درجات حرارة سطح البحر في العالم وصلت إلى مستوى قياسي خلال مايو/آيار، ويونيو/حزيران الماضيين، ويوليو/تموز الجاري.

يذكر أن الخبراء ينصحون بتجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات النهار، والحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كثير من السوائل.