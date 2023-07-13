ناجح بكيرات: لهذه الأسباب قرر الاحتلال ترحيلي عن القدس (فيديو)

قال الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بترحيله عن القدس لمدة 6 أشهر، يأتي تنفيذًا لمضمون المادة السادسة من القرار العسكري الذي يعود لزمن الانتداب البريطاني في العام 1945.

وأضاف بكيرات في لقاء مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن هذا القرار “الاستعماري والعنصري يقضي بتطبيق إجراءات إدارية ضد الفلسطينيين دون العودة للمحكمة أو سلك القضاء”.

وتابع: “منذ العام 1981، وبسبب نشاطاته الدينية والمدنية والاجتماعية والتربوية سجن أكثر من 3 مرات ومنع من السفر مرات عدة”.

وأفرجت قوات الاحتلال عن بكيرات بعد اعتقاله واقتحام منزله في قرية “صور باهر” في القدس، وقضت بإبعاده عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر.

وكشف نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن السبب الرئيس وراء هذا “الترحيل القسري والإجراء التعسفي، ناجم عن كون وجوده داخل المسجد الأقصى ومعرفته بالتفاصيل الدقيقة لأملاك القدس والمخطوطات، وسعيه الدائم لفضح سياسات الاحتلال التي دفعت بسلطات الاحتلال إلى إبعاده ولو مؤقتًا عن القدس”.

وقال إن “مشاركاتي ونشاطي في القدس سبب إزعاجًا كبيرًا لإسرائيل، ولذلك اخترعوا تهمة الانتماء لتيار سياسي معاد لإسرائيل بهدف إبعادي”.

وأوضح بكيرات أن مجموعة من المحامين المقدسيين قدموا حزمة من الأدلة والبراهين على بطلان عملية الإبعاد وعدم قانونيتها، لكن سلطات الاحتلال أصرت على الإبعاد القسري.

وقال إن إحدى المحاكم الإسرائيلية طلبت تنفيذ قرار الترحيل أولًا على أن تنظر في حيثيات قرار النيابة العامة الإسرائيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.