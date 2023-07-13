ناشدت الطرفين وقف القتال.. دول جوار السودان تتفق على إنشاء آلية لإنهاء الحرب وحل الأزمة (فيديو)

اتفق قادة دول جوار السودان اليوم الخميس، على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة والتوصل إلى حل للأزمة، التي حذروا من تداعياتها الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

الاتفاق أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان ختامي ألقاه عقب قمة لقادة دول جوار السودان السبع ومفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار.

وقال السيسي، في البيان الختامي، إنه تم الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة في السودان.





وناشد البيان الختامي للقمة التي عقدت بالقاهرة اليوم الخميس بمشاركة 7 دول، الأطراف المتحاربة إنهاء الحرب.

وأكد البيان أهمية حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، وقال إن استمرار الاقتتال تنتج عنه زيادة النازحين والفارين إلى الدول المجاورة، مشددا على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع وإطلاق حوار يشمل جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى أن المشاركين اتفقوا على أهمية تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني.

قمة “دول جوار السودان”

وقالت الرئاسة المصرية في وقت سابق، إن القمة تهدف “لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة”.

دعوات إلى وقف القتال

ودعا قادة دول جوار السودان، في كلماتهم أمام القمة، الأطراف السودانية المتحاربة إلى وقف فوري للقتال وبدء مفاوضات جدية لإنهاء النزاع سلميا.

وطالب السيسي، خلال كلمته في افتتاح القمة، الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد وبدء مفاوضات جدية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما دعا رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت إلى وقف إطلاق نار مستدام، مشددا على أن الأولوية هي لإيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة.

من جانبه دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إلى خريطة طريق لحل الأزمة السودانية تشمل جميع الأطراف وممثلين عن دول الجوار.

وطالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار والعمل على التوصل إلى عملية انتقالية للسلطة بالسودان، ودعا إلى حل النزاع في أسرع وقت حتى لا تكون له تداعيات على المنطقة ودول الجوار.

من جانبه، ناشد الرئيس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة السودانية، وقال إن بلاده استقبلت أكثر من 150 ألفا من اللاجئين السودانيين أغلبهم من النساء والأطفال. وأكد أن الموقف في السودان مثير للقلق ويؤثر في دول الجوار.

وقال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إن دول جوار السودان لديها إمكانيات لتأمين الاستقرار في السودان، مشيرا إلى أنه “لا مبرر للحرب في السودان وأن الشعب هناك قادر على تجاوز الأزمة دون تدخل خارجي”.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى حشد الجهود لاحتواء الآثار الإنسانية للأزمة السودانية، وقال “جددنا التأكيد على جاهزيتنا لبذل أقصى جهدنا لتحقيق السلم والأمن في المنطقة”.