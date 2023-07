وسائل إعلام روسية: تطبيق للجري ساعد على اغتيال قائد غواصة (فيديو)

قالت وسائل إعلام روسية إن قائد غواصة عسكرية اغتيل، الاثنين، أثناء ممارسته لرياضة الجري في مدينة كراسنودار الروسية.

ونشرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تليغرام، مقطع فيديو يظهر صورا من كاميرات مراقبة لعملية تتبع المشتبه به عبر دراجة هوائية للضحية داخل أحد الحدائق أثناء ممارسته الجري.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة اعتقال المشتبه به المزعوم، إلا أن المثير للجدل كان طريقة تتبع القاتل لضحيته، وذلك بالاستعانة بتطبيق للجري، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام.

وأشارت التقارير إلى أن قائد الغواصة ستانيسلاف رزيتسكي، كان ينشر روتين جريه اليومي عبر أحد التطبيقات، وهو ما سهّل تتبعه واختيار اللحظة المناسبة لاغتياله بعيدا عن كاميرات المراقبة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الخبر، إلى البحث عن التطبيق المستخدم، واكتشفوا أن الأمر يتعلق بتطبيق “Strava – سترافا”، والذي يشارك مستخدموه مسارات ممارستهم لرياضة الجري وركوب الدراجات.

وانتشرت صور عدة تُظهر حساب رزيتسكي على التطبيق، وتظهر مسار جريه، الذي كان يشاركه عبر المنصة.

It turns out that Rzytskyi, shot in Krasnodar, had profile on Strava, where he posted his runs and bike rides. pic.twitter.com/xuJXzoE4N6

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 10, 2023