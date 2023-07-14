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اقتلع الأشجار وحطّم المنازل وهجّر الآلاف.. إعصار مدمر يضرب شيكاغو الأمريكية (فيديو)

جانب من الخسائر المادية التي خلفها الإعصار المدمر الذي ضرب مدينة شيكاغو الأمريكية (مواق التواصل)
جانب من الخسائر المادية التي خلفها الإعصار المدمر الذي ضرب مدينة شيكاغو الأمريكية (مواقع التواصل)
14/7/2023

شهدت ولاية إلينوي الأمريكية عواصف عاتية خلال اليومين الماضيين، مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة في عدد من مدن الولاية أبرزها مدينتي شيكاغو وأوتاوا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن مجموعة مدمرة من الأعاصير تسببت في إحداث دمار في مدينة شيكاغو، ليلة الأربعاء، مخلفة وراءها سلسلة من الخسائر والأضرار.

وأضافت أن العواصف العنيفة خلفت حالة من الذعر وإلغاء الرحلات الجوية وأجبرت آلاف الأشخاص على البحث عن ملاذ في مطار أوهير.

ورصدت فيديوهات نشرت عبر منصات التواصل تم تصويرها بطائرات “الدرون” المشاهد التي تلت الإعصار، حيث اقتلعت الأشجار العملاقة من جذورها، وتحطمت المنازل، وطارت أجزاء من أسقفها، وتعطلت خطوط الكهرباء في المدينة.

وأظهر فيديو آخر أغصان الشجر والألواح الخشبية المتناثرة فوق إحدى البيوت، في حين تهاوت خطوط الكهرباء في أرجاء واسعة من المدينة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في شيكاغو قد حذرت من الخطر الوشيك للإعصار قبيل حدوثه مباشرة عبر تويتر. وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة حيث تشكلت غيوم داكنة على المدينة.

وأبلغت الهيئة عن 8 أعاصير على الأقل في مدينة شيكاغو وسط عواصف رعدية شديدة.

وتم تسجيل أكبر الخسائر والأضرار في بلدتي “الريف” و”لا غرانج” بضواحي مقاطعة ماكوك، وهي منطقة صناعية تقع على بعد 15 كيلومتر جنوب غرب شيكاغو، حيث انهارت مباني الطوب تحت قوة العواصف.

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، فإن قوة وتداعيات الأعاصير أدت إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة من مطاري أوهير وميدواي، مما تسبب في تأخيرات كبيرة للرحلات المغادرة.

وكان مركز التوقعات المناخية قد حذر في وقت سابق من مخاطر الطقس القاسي، بما في ذلك الأعاصير، في شمال إلينوي، مشيرًا على وجه التحديد إلى شيكاغو.

كما أشارت الإحداثيات المناخية إلى احتمالية أن تضرب الأمطار الغزيرة الولاية خلال الأيام القادمة متسببة في فيضانات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل