اقتلع الأشجار وحطّم المنازل وهجّر الآلاف.. إعصار مدمر يضرب شيكاغو الأمريكية (فيديو)

شهدت ولاية إلينوي الأمريكية عواصف عاتية خلال اليومين الماضيين، مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة في عدد من مدن الولاية أبرزها مدينتي شيكاغو وأوتاوا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن مجموعة مدمرة من الأعاصير تسببت في إحداث دمار في مدينة شيكاغو، ليلة الأربعاء، مخلفة وراءها سلسلة من الخسائر والأضرار.

وأضافت أن العواصف العنيفة خلفت حالة من الذعر وإلغاء الرحلات الجوية وأجبرت آلاف الأشخاص على البحث عن ملاذ في مطار أوهير.

ورصدت فيديوهات نشرت عبر منصات التواصل تم تصويرها بطائرات “الدرون” المشاهد التي تلت الإعصار، حيث اقتلعت الأشجار العملاقة من جذورها، وتحطمت المنازل، وطارت أجزاء من أسقفها، وتعطلت خطوط الكهرباء في المدينة.

Drone video of Country Side, Illinois – Hillsdale RD & Willow Springs RD TORNADO damage. Houses, Trees, and Power lines were knocked down. People are without power in town.

وأظهر فيديو آخر أغصان الشجر والألواح الخشبية المتناثرة فوق إحدى البيوت، في حين تهاوت خطوط الكهرباء في أرجاء واسعة من المدينة.

Here's some of the tornado damage @ Willow Springs RD & Hillsdale RD – Country Side/West side Hodgkins, IL.

Houses damaged, trees uprooted, and power lines down!

#Chicagotornado #severeweather #Ilwx #Chiwx @NWSChicago pic.twitter.com/A7y4Hzaeoo — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) July 13, 2023

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في شيكاغو قد حذرت من الخطر الوشيك للإعصار قبيل حدوثه مباشرة عبر تويتر. وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة حيث تشكلت غيوم داكنة على المدينة.

One video clip I got of TWO tornadoes just outside of Elgin IL roughly an hour ago!

وأبلغت الهيئة عن 8 أعاصير على الأقل في مدينة شيكاغو وسط عواصف رعدية شديدة.

وتم تسجيل أكبر الخسائر والأضرار في بلدتي “الريف” و”لا غرانج” بضواحي مقاطعة ماكوك، وهي منطقة صناعية تقع على بعد 15 كيلومتر جنوب غرب شيكاغو، حيث انهارت مباني الطوب تحت قوة العواصف.

Storm damage from possible tornado at Joliet Ave & Lawndale in McCook

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، فإن قوة وتداعيات الأعاصير أدت إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة من مطاري أوهير وميدواي، مما تسبب في تأخيرات كبيرة للرحلات المغادرة.

وكان مركز التوقعات المناخية قد حذر في وقت سابق من مخاطر الطقس القاسي، بما في ذلك الأعاصير، في شمال إلينوي، مشيرًا على وجه التحديد إلى شيكاغو.

كما أشارت الإحداثيات المناخية إلى احتمالية أن تضرب الأمطار الغزيرة الولاية خلال الأيام القادمة متسببة في فيضانات.