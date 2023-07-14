الأهلي يواصل احتفالاته بلقب الدوري المصري ويقسو على الزمالك برباعية

واصل الأهلي احتفالاته بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الثمين والمستحق (4 / 1) على ضيفه وغريمه التقليدي الزمالك، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31 للمسابقة.

وعزز الأهلي، الذي حسم فوزه بلقب البطولة العريقة هذا الموسم للمرة الـ43 في تاريخه، إلى 78 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز.

في المقابل، توقف رصيد الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 59 نقطة، في المركز الثالث.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث للأهلي على الزمالك في الشهور العشرة الأخيرة، بعدما تغلب عليه (2 / صفر) في بطولة السوبر المصري لموسم 2021 / 2022 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يفوز أيضًا (3 / صفر) في مباراة الفريقين بالدوري خلال الدور الأول في يناير/كانون الثاني الماضي.

🔴| الرباعية الثالثة للأهلي هذا الموسم و الـ 12 على حساب الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات🦅👌😍#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/0WmwsnYcFN — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 13, 2023

وبدوره أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب الزمالك، وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إنه رغم حسم لقب الدوري المصري رسميًا والفوز بمباراة القمة أيضًا، فإن الموسم لم ينته بعد.

وأضاف: “ما زالت هناك مباريات متبقية لنا في الدوري المصري، مسؤوليتي أن أجعل اللاعبين في أفضل مستوياتهم خلال المباريات الأربع المقبلة، لكي نواصل الانتصارات”.

أما الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، فقد قدم اعتذاره لجماهير فريقه عقب الخسارة، وقال في مؤتمر صحفي “أتقدم باعتذار لجماهير النادي على الخسارة، وأتحمل المسؤولية كاملة”.

وأضاف “أسوأ سيناريو أن تستقبل هدفًا في بداية المباراة، وهو ما يؤثر في المعنويات ويجعلك تحت ضغط”.

وأوضح مدرب الزمالك “نسعى لعلاج الأخطاء التي وقعنا فيها اليوم خلال الفترة المقبلة ونسيان مواجهة الأهلي”، وتابع “أريد التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى وهو ليس موجودًا لديّ، ورغم ذلك أعلم ظروف النادي المالية”.

وأثنى رواد مواقع التواصل على مدرب الأهلي مشيدين بأدائه مع الفريق خلال الفترة الحالية، وغرد محمد عمارة على تويتر قائلًا “كولر ما زال يحكم بأحكامه على الكرة المصرية، موسم استثنائي بكل المقاييس، مدرب يتفوق على الزمالك 3 مرات في الموسم باستقبال هدف وحيد فقط ويتفوق على بيراميدز 3 مرات ويستقبل أيضًا هدفًا وحيدًا. حقق كل البطولات الممكنة وكسب كل رهاناته، مسبش (لم يترك) حاجة تعدي في الموسم.. علامة كاملة لمدرب دخل التاريخ”.

كولر مازال يحكم بأحكامه على الكرة المصرية

موسم استثنائي بكل المقاييس

مدرب يتفوق على الزمالك ٣ مرات في الموسم باستقبال هدف وحيد فقط

ويتفوق على بيراميدز ٣مرات ويستقبل برضه هدف وحيد

حقق كل البطولات الممكنة

وكسب كل رهاناته

مسبش حاجة تعدي في الموسم

علامة كاملة لمدرب دخل التاريخ 👌🏻👏🏻 — Mohamed Emara – محمد عمارة (@Mohsamiremara1) July 13, 2023

وأشادت ميادة بأداء زيزو لاعب الزمالك رغم الخسارة قائلة “اللاعب الوحيد اللي بذل 200% من مجهوده النهاردة بالرغم من عدم وضوح مركزه.. زيزو اللي استمر بالدفاع والهجوم طوال المباراة وشوية الجزيري معاه بما يرضي الله.. كل التحية لقلب الزمالك النابض”.

اللاعب الوحيد ال بذل 200٪ من مجهوده النهاردة بالرغم من عدم وضوح مركزه .. زيزو اللي استمر بالدفاع و الهجوم طوال المباراة و شوية الجزيري معاه بما يرضي الله.. كل التحية لقلب الزمالك النابض 💚💖🏹 pic.twitter.com/a5RQvATUfb — ميادة (@Zamalkdaughter) July 13, 2023

أما الناقد الرياضي حسن المستكاوي فغرد معلقًا على نتيجة المباراة “الزمالك تحرك ولعب في الشوط الثاني والقائم تصدى لهدفين. أما الأهلي لعب على المرتدات مفضلًا الحفاظ على تقدمه والفريق في الطريق لرقم قياسي في النقاط إذا أكمل المسابقة بدون هزيمة. مبروك فوز الأهلي بالبطولة الخاصة وتحية للاعبين على روحهم الرياضية المتبادلة”.