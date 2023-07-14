السفير حسام زكي: هذه أبرز مخرجات قمة القاهرة لحل الأزمة السودانية (فيديو)

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن قمة القاهرة لدول جوار السودان قدمت خريطة طريق للخروج من الأزمة، وإن أطرف النزاع مدعوون للتعهد بتنفيذها واحترام بنودها.

وأضاف زكي في سياق مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن أهم مخرجات قمة القاهرة لحل الأزمة السودانية تمثلت في “تأكيد دول الجوار السوداني على رفض أي تدخل خارجي لحل الأزمة، واعتماد آلية وزارية تقوم بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لتوحيد مبادرات وقف إطلاق النار”.

وقال إن القمة أكدت أولوية إيجاد “مخرجات لوقف إطلاق النار في السودان”.

وشدد زكي على أن “المطلوب الآن وبصورة مستعجلة هو خروج قوات الجيش والدعم السريع من المدن والشوارع بما يساعد على الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح الباب أمام المبادرات السياسية للخروج من هذا الوضع”.

وكانت أعمال قمة دول جوار السودان قد اختُتمت الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، بمناشدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء الحرب، والدعوة إلى حوار جامع بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

كما أكد البيان الختامي للقمة وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال. مشددًا على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، فضلًا عن تسهيل مرور المساعدات الإنسانية.

واعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أطرافًا إفريقية ستعمل على مراقبة وقف طلاق النار واحترامه بتنسيق مع الدولة السودانية.

وقال إن الدول جميعها المشاركة في القمة، أكدت ضرورة احترام سيادة السودان، ورفض وجود أي قوات إقليمية أو أجنبية على أراضيها.