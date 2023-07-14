المدعي العام للجنائية الدولية يعلن فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في السودان (فيديو)

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الخميس، عن فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرًا إلى أن النزاع الراهن يثير “قلقًا كبيرًا”.

وقال كريم خان في جلسة خاصة لمجلس الأمن بنيويورك إننا “نخشى أن يمتد القتال في السودان لعقدين من الزمن، وعلينا التحرك لحماية المستضعفين”. مضيفًا أن “التحقيق يشمل الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة”.

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع معارك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان في صراع على السلطة اندلع في منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، بالرغم من أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. في حين نزح ما يزيد على 3 ملايين، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي، إن السودان على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.

وشدد خان على أن “التقارير التي تصل إلينا عن الاقتتال في السودان مروعة، والتحقيقات الأولية عما يقع في دارفور تشير إلى وقوع قتل جائر ينذر بتكرار ما وقع في عام 2005”.

وقال خان إن الحكومة السودانية لم تلتزم بالعديد من العهود، وأبرزها اتفاق جوبا للسلام.

وأضاف “أدعو الحكومة السودانية لمساعدتنا على تقديم الأدلة والحقائق التي تدين مرتكبي الجرائم”.

وأوضح المدعي العام للمحكمة الجناية الدولية أن التحقيق سيشمل الدول المجاورة جميعها التي ثبت تورطها في ارتكاب جرائم ضد المواطنين السودانيين.

وكان تقرير صادر عن مكتب المدعي العام قد أفاد بأن محكمة الجنايات الدولية ستنظر في “مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر فيهم”.

يذكر أن لدى المحكمة الجنائية الدولية 4 مذكرات اعتقال معلقة ترتبط بالقتال السابق في دارفور بين عامي 2003 و2008، إحداها ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية.