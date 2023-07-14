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تدفّق إلى المدينة.. نهر يامونا يستعيد مجراه القديم وسط فيضانات نيودلهي (فيديو)

14/7/2023-|آخر تحديث: 14/7/202304:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت السلطات الهندية إن عدة مناطق في العاصمة نيودلهي لا تزال غارقة اليوم الجمعة بعد تدفق مياه نهر يامونا الذي يمر من المدينة، جراء كسر منظم صرف مياه.

وفاضت مياه نهر يامونا الهندي لتغرق الطرق المحيطة بالحصن الأحمر، وليستعيد النهر مجراه القديم، حيث تتعرض العاصمة الهندية لفيضان شديد، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

وأظهرت لقطات مصوّرة الطرق المحيطة بالقلعة الحمراء الشهيرة في نيودلهي وقد غمرتها المياه، وشاحنات وحافلات معطلة في عدة مواقع لا يظهر منها سوى الزجاج الأمامي والسقوف عند سطح الماء.

وقالت حكومة الولاية إن المنظم القريب من محطة مترو إندرابراستا، كان “معطوبًا منذ فترة طويلة”، وتعطّل تمامًا حوالي الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش أمس الخميس.

وذكرت الحكومة في بيان أن الأضرار التي سببّها المنظم أدت إلى فيضان نهر يامونا وتدفق مياهه بشكل عكسي باتجاه المدينة، مضيفة أن العمل جار لإصلاح العطل.

وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء نيودلهي في تغريدة على تويتر إنه طلب المساعدة أيضًا من الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث ومن الجيش. وقال ركاب المترو إن الحركة على الشبكة تأثرت وأصبحت الخدمة أبطأ بنحو 20 دقيقة.

وأجلت السلطات ما يربو على 20 ألف شخص، بعدما ارتفع منسوب المياه في نهر يامونا إلى مستوى غير مسبوق إثر الأمطار الغزيرة شمالي البلاد.

وكان الحصن الأحمر، الذي اشتهر بكونه الموقع الذي يدلي فيه رؤساء الوزراء بخطاب عيد الاستقلال، تحفة معمارية للإمبراطور المغولي الهندي شان جهان عندما نقل مقر حكمه إلى دلهي في القرن السابع عشر.

وغيّرت تطويرات لاحقة البنية التحتية لمسار النهر، وهو أحد روافد نهر الجانج الذي ينبع من جبال الهيمالايا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات