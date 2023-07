تدفّق إلى المدينة.. نهر يامونا يستعيد مجراه القديم وسط فيضانات نيودلهي (فيديو)

قالت السلطات الهندية إن عدة مناطق في العاصمة نيودلهي لا تزال غارقة اليوم الجمعة بعد تدفق مياه نهر يامونا الذي يمر من المدينة، جراء كسر منظم صرف مياه.

وفاضت مياه نهر يامونا الهندي لتغرق الطرق المحيطة بالحصن الأحمر، وليستعيد النهر مجراه القديم، حيث تتعرض العاصمة الهندية لفيضان شديد، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

As the #Yamuna river reached a historic high level, several crucial areas in #Delhi, including the Secretariat where the chief minister's office is located, became inundated, disrupting normal life and traffic flow. Chief Minister Arvind Kejriwal ordered the closure of schools… pic.twitter.com/Q1mSIn3r9Z — Delta Defence (@delta_defence) July 14, 2023

وأظهرت لقطات مصوّرة الطرق المحيطة بالقلعة الحمراء الشهيرة في نيودلهي وقد غمرتها المياه، وشاحنات وحافلات معطلة في عدة مواقع لا يظهر منها سوى الزجاج الأمامي والسقوف عند سطح الماء.

وقالت حكومة الولاية إن المنظم القريب من محطة مترو إندرابراستا، كان “معطوبًا منذ فترة طويلة”، وتعطّل تمامًا حوالي الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش أمس الخميس.

#DelhiFloods: As a result of incessant rainfall, the #Yamuna river in #Delhi has surged past the danger mark, leading to widespread flooding in multiple areas. From #RedFort to #Rajghat, large parts of Delhi remain submerged pic.twitter.com/QSFFyZLVDe — Delhi Times (@DelhiTimesTweet) July 14, 2023

وذكرت الحكومة في بيان أن الأضرار التي سببّها المنظم أدت إلى فيضان نهر يامونا وتدفق مياهه بشكل عكسي باتجاه المدينة، مضيفة أن العمل جار لإصلاح العطل.

وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء نيودلهي في تغريدة على تويتر إنه طلب المساعدة أيضًا من الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث ومن الجيش. وقال ركاب المترو إن الحركة على الشبكة تأثرت وأصبحت الخدمة أبطأ بنحو 20 دقيقة.

With receding water levels, we are starting Okhla water treatment. Am reaching there to take stock — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 14, 2023

وأجلت السلطات ما يربو على 20 ألف شخص، بعدما ارتفع منسوب المياه في نهر يامونا إلى مستوى غير مسبوق إثر الأمطار الغزيرة شمالي البلاد.

وكان الحصن الأحمر، الذي اشتهر بكونه الموقع الذي يدلي فيه رؤساء الوزراء بخطاب عيد الاستقلال، تحفة معمارية للإمبراطور المغولي الهندي شان جهان عندما نقل مقر حكمه إلى دلهي في القرن السابع عشر.

وغيّرت تطويرات لاحقة البنية التحتية لمسار النهر، وهو أحد روافد نهر الجانج الذي ينبع من جبال الهيمالايا.