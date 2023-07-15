بعد كسره لإشارة مرورية.. ميسي ينجو من حادث وشيك في ميامي (شاهد)

نجا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حادث مروري وشيك أثناء سيره بسيارته في شوارع مدينة ميامي الأمريكية، وذلك بعد كسر إحدى الإشارات والدخول في الطريق بشكل خطير.

وتظهر المقاطع سيارة ميسي وهي تسير رفقة إحدى سيارات الشرطة، لكن عند مرورها بإشارة لدى مفترق طرق، لم تتوقف السيارة واستمرت في السير قاطعة الطريق لتُفاجَأ بها السيارات القادمة وتنجح في تفاديها بصعوبة.

وحسب ما أفادت به الصحف، فإن السيارة كانت في الطريق بعد مغادرتها منشأة نادي “إنتر ميامي”، وكان ميسي داخلها، ولكن لم يتبيّن ما إذا كان هو السائق أم لا.

ويستعد ميسي لتقديمه الوشيك مع فريقه الجديد إنتر ميامي، وقد التقطته الكاميرات وهو يتجول في شوارع المدينة حيث زار أحد المولات التجارية مع أسرته أول أمس، في حدث لم يتعود عليه ميسي خلال وجوده في برشلونة وباريس.

ومن المقرر أن يلعب ميسي أول مباراة له بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول في بطولة كأس الدوريات التي تجمع فرقا من الولايات المتحدة والمكسيك في 21 يوليو/ تموز الجاري.