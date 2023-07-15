بلال فضل يكشف عن اعتقال إيمان البحر درويش قبل نشر الصورة الصادمة (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي بلال فضل تفاصيل اعتقال الفنان المصري إيمان البحر درويش والتنكيل به في السجن نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، مؤكدا أكد أن قوات الأمن ألقت القبض على المطرب الشهير بسبب مقاطع الفيديو التي انتقد فيها السلطات بشأن إدارة ملف سدّ النهضة؛ مما أدى إلى انهياره عصبيًّا وتدهور حالته الصحية.

وكشف فضل أن انهيار درويش في المعتقل جعل السلطات تحيله إلى مصحة نفسية مكث فيها بعض الوقت قبل إخلاء سبيله إثر انهيار حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا في منزله.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أمس الجمعة، خبر وفاة الفنان إيمان البحر درويش، مما دفع ابنته أمنية إلى كتابة نفي على فيسبوك.

ما صرح به الكاتب بلال فضل أثار موجة من التعليقات في مصر وأعاد فتح النقاش بشأن ما جرى للمطرب المصري الشهير إيمان البحر درويش.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان “لو كنا في دولة لديها الحدّ الأدنى من فكرة القانون أو العدالة، لكان فيديو بلال فضل الخطير هذا بلاغا للنائب العام، والمنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية، لفتح تحقيق في الجريمة التي ارتكبت في حق فنان كبير بحجم إيمان البحر درويش، لكننا في غابة، القانون فيها غائب، والعدالة مجرد ديكور”.

لو كنا في دولة لديها الحد الأدنى من فكرة القانون أو العدالة، لكان فيديو بلال فضل الخطير هذا بلاغا للنائب العام، والمنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية، لفتح تحقيق في الجريمة التي ارتكبت في حق فنان كبير بحجم "إيمان البحر درويش"، لكننا في غابة، القانون فيها غائب، والعدالة مجرد ديكور https://t.co/FVtsDzqCto — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 14, 2023

وقال المحامي حليم حنيش “محزن جدا اللي حصل وبيحصل مع إيمان البحر درويش وشكرًا لبلال فضل، إنه استوثق من معلومات القبض عليه ومعلومة نقله لمستشفى الأمراض العقلية اللي كان فيه تعتيم شديد عليه”.

محزن جدا اللي حصل وبيحصل مع ايمان البحر درويش

وشكرا لبلال فضل إنه استوثق من معلومات القبض عليه ومعلومه نقله لمستشفى أمراض العقليه اللي كان فيه تعتيم شديد عليه. https://t.co/Az7wT3keE2 — HalemHenish (@HenishHalem) July 13, 2023

وإلى جانب التمثيل، اشتهر إيمان البحر درويش بصوته العذب ونجح في إعادة تقديم أغنيات جده سيد درويش بتوزيع جديد ومختلف، كما نجح أيضا في تقديم أغنيات خاصة منها “طير في السما” و”يا بلدنا”، وقد أسس شركة لإنتاج الأشرطة أطلق عليها اسم “أمواج”، ليقوم بإنتاج أغنياته بنفسه.