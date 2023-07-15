غوغل تعمل على تطوير “وضع طيران” جديد لهواتف أندرويد

تعمل شركة “غوغل” على تطوير تقنية جديدة قادرة على اكتشاف وجود المستخدم على الطائرة، مع تفعيل (وضع الطيران) تلقائيا، وفقا لبراءة اختراعٍ سجلتها الشركة حديثا.

وستدعم التقنية الجديدة التي لا تزال قيد التطوير الاتصال بشبكات “الواي فاي” و”البلوتوث”، التي عادة ما تُعطل مع شبكات الاتصال الخلوية عند تفعيل (وضع الطيران)، وستعدل التقنية الجديدة إعدادات الاتصال بشبكات الواي فاي بحيث تكون مقبولة على الطائرة، وفقًا لنوع وجودة الشبكة.

وقالت الشركة إنها ستضع بعين الاعتبار شحن البطارية، إذ قد يُقطع الاتصال استنادًا إلى عدة عوامل، منها جودة الاتصال، وعند تفعيل (وضع الطيران)، كما توقف بعض العمليات في خلفية الجهاز بالإضافة إلى تعطيل التحديثات وعمليات النسخ الاحتياطي التلقائية.

ويفيد ملف براءة الاختراع الخاصة بـ”غوغل” بأن الجهاز سيكون قادرا على تحديد وجود المستخدم على الطائرة تلقائيا اعتمادا على عدة بيانات مثل انخفاض الضغط، والإشارات فوق الصوتية، وإشارة “واي فاي” الخاصة بالطائرة، ونشاط الحجز والسفر الخاص بالمستخدم، وغيرها من البيانات.

وعند هبوط الطائرة بسلام، يعود الهاتف مجددا إلى الوضع الطبيعي ويوقف (وضع الطيران) وتنشط الاتصالات المعطلة، كما تعود التطبيقات إلى العمل بالطريقة المعتادة.

وسجلت غوغل براءة الاختراع الخاصة بها، وما زالت تعمل على تطويرها، لكن لا معلومات متوفرة بشأن موعد إتاحتها مستقبلا في نظام أندرويد.