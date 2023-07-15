فيدان: منعنا حدوث مجاعة غير مسبوقة عبر مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب (شاهد)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن بلاده منعت حدوث مجاعة غير مسبوقة عبر مبادرة ممر حبوب البحر الأسود التي أطلقتها مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة له عقب الاجتماع الثلاثي لشراكة الحوار القطاعي بين تركيا وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في العاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وبيّن فيدان أن التأثير الإيجابي لمبادرة الحبوب “محسوس في كل مائدة طعام بالعالم”، مؤكدًا أن تركيا ستواصل إعطاء الأولوية للقضايا الإقليمية، واتباع سياسة خارجية خالية من التأثيرات المفرطة.

وأشار الوزير التركي إلى أن تعزيز التعاون بين تركيا ودول الرابطة يجب أن يصل إلى مستوى أعلى بكثير. وأضاف “تعزيز التعاون بين جنوب شرق آسيا وتركيا يمكن أن يكون له تأثير دائم وإيجابي على المسار العالمي”.

وبمناسبة الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا التي توافق 15 يوليو/تموز من كل عام، استذكر فيدان الضحايا الذين سقطوا أثناء التصدي لمحاولة الانقلاب.

وقال إن 251 مواطنًا قدموا أكبر التضحيات وقاتلوا من أجل حماية الديمقراطية وسيادة البلاد والحرية في تركيا.

وأكد أن تعاون أصدقاء تركيا بمنطقة آسيا في مكافحة “تنظيم غولن الإرهابي” هو موضع تقدير، مبينًا أنهم عازمون على تحقيق المزيد من التعاون من أجل “القضاء نهائيًّا عليه”.

وأشار فيدان إلى أن “النظام الدولي على عتبة حدوث تحولات كبيرة، وأن الصراعات الإقليمية ازدادت في جميع أنحاء العالم، وقد ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وأزمة الطاقة لم تنته بعد، وأن الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي والصدمات المناخية، كلها أصبحت في مستويات تنذر بالخطر”.

وأردف وزير الخارجية التركي “تسعى تركيا إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات التي تطول وتشهد تعقيدًا بشكل متزايد، ونحن فخورون بالنتائج الملموسة لجهود الوساطة التي نبذلها من أوكرانيا إلى الصومال، ومن الفلبين إلى البلقان”.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منظمة سياسية اقتصادية، وتعد سابع أكبر اقتصاد في العالم، وقد تشكلت عام 1967 في بانكوك بهدف تعاون الدول الأعضاء في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتعليمية، ولتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.