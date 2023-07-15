لندن.. سودانيون يفتحون مطبخا لتوزيع الطعام مجانا على طالبي اللجوء والمشردين (فيديو)

في تجربة مجتمعية لا تخلو من أبعاد إنسانية، قامت مجموعة من النشطاء السودانيين في منظمات خيرية شرق العاصمة البريطانية لندن بتجهيز مطبخ وتوزيع الطعام مجانًا على طالبي اللجوء والمشردين.

وقال المواطن البريطاني من أصول سودانية طارق عبد الله محمد، أحد المشرفين على هذا المشروع، إن الأمر يتعلق بتجربة إنسانية لإطعام اللاجئين شرق لندن، ووجّه نداء مفتوحًا من أجل وقف الحرب في بلاده وفتح الباب لعودة النازحين واللاجئين لمساكنهم.

وأضاف أن فكرة هذه المبادرة نضجت مع استمرار تأزم الوضع الإنساني في السودان، ومحاولة منهم للفت الانتباه لما يقع هناك، “ارتأينا أن نقوم بفتح هذا المطعم لعموم الناس وخاصة اللاجئين”.

وتابع أنه تم فتح المطعم في منطقة شهيرة شرق العاصمة البريطانية لندن، تتميز بارتفاع معدلات الفقر والأشخاص الذين لا يتوفرون على مأوى، وتم تجهيز قاعة لإعداد الوجبات وتقديم الطعام لجميع الوافدين على المكان.

وكشف عبد الله محمد، أن أغلب رواد هذا المطعم المفتوح هم من طالبي اللجوء في بريطانيا أو الأشخاص الذي يعيشون ظروفًا اجتماعية صعبة.

وقال “كل يوم نقوم بإعداد وجبة طعام “برياني مجاني” للجميع، وأحيانًا أخرى نقوم بتجهيز وجبات “الفول بالسلطة والطماطم والجبنة” على الطريقة السودانية.