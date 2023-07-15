مستشار الدعم السريع: لسنا مسؤولين عن جرائم الحرب والاغتصاب ونرحب بأي تحقيق دولي (فيديو)

نفى أحمد عابدين، المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن تكون للدعم السريع أي صلة بجرائم الحرب أو حالات الاغتصاب التي وقعت في إقليم دارفور غربي السودان، وخاصة في مدينة الجنينة.

وقال عابدين خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن الاتهامات الموجهة إلى الدعم السريع “مطاطة وتأتي ضمن حملة ممنهجة ضد قواتنا”.

وشدد عابدين على أن قوات الدعم السريع “جاهزة لأي تحقيق دولي من أجل عودة الحقوق كاملة”، مضيفًا في ذات السياق “نحن دعاة قانون ونريد إصلاح الدولة بإعادة القانون”.

ورحبت السفارة الأمريكية في الخرطوم بإعلان مدعي محكمة العدل الدولية التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالسودان. وقالت في بيان إن التقارير عن مقابر جماعية بمستيري والجنينة تقدم أدلة إضافية على فظائع الدعم السريع.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قال إن مكتبه يحقق في مزاعم تفيد بمقتل 87 مدنيًّا غربي دارفور بأيدي قوات الدعم السريع ومليشيا موالية لها.

وتعهد خان خلال جلسة لمجلس الأمن، أول أمس الخميس، بالتحقيق في كافة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها عبر محاكمات عادلة.

وردًّا على اتهامات الأمم المتحدة، وإدراجها كلًّا من الجيش السوداني والدعم السريع في قائمة جديدة لمرتكبي اعتداءات جنسية على النساء، قال المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع إن قوات الدعم السريع تسيطر على أهم النقاط الحساسة في العاصمة، لكنها “لا تسيطر على بيوت الناس أو جرائم الاغتصاب التي قد تقع هنا أو هناك”.

وأضاف “قد تكون هناك سلوكيات فردية معزولة ومحدودة أو ربما الأمر كله يتعلق بحملة عدائية تستهدف الدعم السريع”. وقال “المؤكد أنه ليست هناك حملة ممنهجة لجرائم اغتصاب النساء في العاصمة الخرطوم”.

وزعم أن إشاعة الفوضى في الخرطوم ناجمة عن إطلاق سراح العديد من السجناء من قبل الجيش وتمكينهم من الزي العسكري لقوات الدعم السريع لانتحال صفتهم وإلصاق التهم بهم.

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع (براميلا باتن) قد صرحت بأن أعمال عنف جنسي واختطاف للنساء والفتيات تم توثيقها في السودان منذ اندلاع الصراع هناك في إبريل/ نيسان الماضي.

وقالت براميلا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدرج في تقريره السنوي بهذا الشأن قوات الدعم السريع والجيش السوداني في قائمة الأطراف المشتبه في ارتكابها عنفا جنسيا ضد النساء.