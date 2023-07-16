إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين أحدهم بجروح خطرة في إطلاق نار قرب بيت لحم (فيديو)

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، أحدهما بجراح خطرة، صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز تقوع في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوطنين أصيبوا بجراح مختلفة، مشيرة إلى أن العملية نُفذت من قبل سيارة مسرعة فرّت من المكان.

أحدهما جراحه خطيرة

بالفيديو إصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار في بيت لحم تفاصيل: https://t.co/aUOOKuAG7p — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 16, 2023

وقال بيان نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمي، إن مستوطنا أصيب بجراح خطرة بينما أصيبت مستوطنة بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار.

📷 متابعة صفا| من مكان عملية إطلاق النار في تقوع pic.twitter.com/Gmjsk1Vbi9 — وكالة صفا (@SafaPs) July 16, 2023

وأشارت إلى أن منفذ العملية تمكن من الانسحاب، بينما انتشرت قوات الاحتلال في محيط المكان وشرعت في البحث عنه.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد وتتمدد ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا”.

وأضافت في بيان بعد عملية إطلاق النار إن “المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين وستستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”.

في السياق، باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية وقالت “نبارك العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند حاجز تقوع قرب بيت لحم بالضفة الغربية ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال”.