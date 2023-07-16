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إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين أحدهم بجروح خطرة في إطلاق نار قرب بيت لحم (فيديو)

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16/7/2023-|آخر تحديث: 16/7/202310:53 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، أحدهما بجراح خطرة، صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز تقوع في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوطنين أصيبوا بجراح مختلفة، مشيرة إلى أن العملية نُفذت من قبل سيارة مسرعة فرّت من المكان.

وقال بيان نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمي، إن مستوطنا أصيب بجراح خطرة بينما أصيبت مستوطنة بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار.

وأشارت إلى أن منفذ العملية تمكن من الانسحاب، بينما انتشرت قوات الاحتلال في محيط المكان وشرعت في البحث عنه.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد وتتمدد ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا”.

وأضافت في بيان بعد عملية إطلاق النار إن “المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين وستستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”.

في السياق، باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية وقالت “نبارك العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند حاجز تقوع قرب بيت لحم بالضفة الغربية ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام