السودان.. مقتل وإصابة مدنيين جراء سقوط قذائف على أحد أحياء جنوبي الخرطوم (فيديو)

قُتل مدني وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد، جرّاء سقوط قذائف على حي العُشَرة جنوبي العاصمة الخرطوم، في الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان اليوم الأحد، إنها سيطرت بشكل كامل على قيادة (اللواء 61) التابع للجيش بمدينة كأس بولاية جنوب دارفور، حسب ما ذكرت في بيانها.

وفي 15 إبريل/نيسان، اندلع قتال عنيف بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأوقعت المعارك 3 آلاف قتيل على الأقل، وأدت إلى نزوح ولجوء أكثر من 3 ملايين.

معارك مستمرة

وتواصلت المعارك لليوم الثاني والتسعين على التوالي، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بولايات كردفان ودارفور غربي البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن سلاح الجو السوداني نفّذ غارات جوية على ما يقول الجيش إنها مواقع تمركز لقوات الدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي الخرطوم.

كما واصل الطيران الحربي قصف عدد من مواقع الدعم السريع بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة، وسط سماع دوي المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع.

وفي أم درمان غربي العاصمة، ذكر مراسل الجزيرة مباشر أنه سمع دوي انفجارات متتالية جنوبي المدينة، كما قصف الجيش مستخدمًا المدفعية الثقيلة ما يعتقد أنها مواقع لقوات الدعم السريع غرب المدينة.

اشتباكات عنيفة

وفي الأثناء، نقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر محلية بولاية جنوب دارفور غربي البلاد قولها إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش والدعم السريع بمدينة كأس بالولاية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بعد سقوط قذائف على مناطق سكنية بالمنطقة.

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن انضمام قوات الاحتياطي المركزي “قطاع الضعين” بولاية شرق دارفور إلى قواتها بكامل عتادها البالغ 10 مركبات قتالية و6 مدرعات.

وقالت إنها سيطرت بشكل كامل على قيادة (اللواء 61) التابع للجيش بمدينة كأس بولاية جنوب دارفور.

وأشارت إلى أن القوات المنضمة إليها بلغت نحو 270 ضابطًا وضابط صف وجندي بقيادة المقدم شرطة عبد الله شايب، في حين لم يصدر تعليق حتى الآن من القوات المسلحة السودانية على هذه التطورات.

انتشار الشرطة

وفي السياق، قالت الشرطة السودانية إن قواتها “اضطرت إلى إخلاء أقسام الشرطة ومجمعات خدمات الجمهور نتيجة الهجمات الممنهجة من قِبل مليشيا الدعم السريع”.

وذكرت الشرطة أن “هجمات مليشيا الدعم السريع على قواتنا جعلت ولاية الخرطوم منطقة حرب تتعذر فيها ممارسة المهام الشرطية المنصوص عليها في الدستور والقانون”.

وكشفت الشرطة أن قواتها انتشرت في محلية كرري بمدينة أم درمان، موضحة أنها ستوالي الانتشار تباعًا في جميع محليات الخرطوم وفق تنسيق محكم مع قيادة الجيش.

وأضافت أن قوات الاحتياطي المركزي “تعاملت مع الهجوم الأخير لقوات التمرد على مقرها الرئيسي بالخرطوم وفقًا لموجهات الخطة الكلية لسير العمليات”، حسب بيان الشرطة.