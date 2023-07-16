تأجيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.. نتنياهو يقضي ليلة في المستشفى بعد شعوره بدوار (فيديو)

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، وقال مكتبه إنه “نُقل بسرعة إلى مركز شيبا الطبي”، وهو أكبر مستشفى في إسرائيل يقع قرب تل أبيب، بعد أن شعر “بدوار خفيف” بناءً على نصيحة طبيبه.

وذكر المكتب في بيان آخر أن نتنياهو قضى بعض الوقت يوم الجمعة “وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا” مشيرًا إلى أنه “في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية، والتقييم الأولي هو الجفاف”.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب نتنياهو أنه “سيبقى في المستشفى الليلة للمتابعة بناءً على توصية أطبائه”، مع تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى يوم الاثنين.

“دوار خفيف”

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو كان بكامل وعيه بينما كان في طريقه إلى المركز الطبي، ودخل غرفة الطوارئ سيرًا على قدميه.

وعندما أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بجلطة دماغية عام 2006، خلفه في منصبه نائبه إيهود أولمرت، ويحل وزير العدل ياريف ليفين محل نتنياهو في أثناء رحلاته الخارجية.

وانتُخب نتنياهو رئيسًا للوزراء لأول مرة في عام 1996 بينما كان على رأس حزب الليكود المحافظ، وهو لا يثق في جهود تحقيق السلام بدعم دولي مع الفلسطينيين، ولا في المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

في خضم الأزمة الداخلية

ونتنياهو، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة هي الأطول في تاريخ إسرائيل، في خضم أزمة داخلية بسبب احتجاجات على مساعي الائتلاف الديني القومي الذي يتزعمه لإجراء تعديلات قضائية قبل بدء عطلة الكنيست الصيفية في 30 يوليو/تموز الجاري.

ويسهم الاعتراض على هذه التعديلات في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، على غرار التوتر الناجم عن تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإحراز إيران تقدمًا في برنامجها النووي.

“صراخ في الاجتماع”

ومع تهديد المئات من جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء احتجاجًا على التعديلات القضائية، بثت (القناة 13) الإسرائيلية يوم الأربعاء مقطعًا صوتيًّا لنتنياهو وهو يصرخ في اجتماع لمجلس الوزراء، قائلًا إن مثل هذا العصيان “لا يمكن تصوره”.

ويخشى منتقدو التعديلات القضائية من أن تنال من استقلال المحاكم على يد نتنياهو الذي يُحاكَم في 3 قضايا فساد ينفي فيها ارتكاب أي مخالفات. ويقول نتنياهو إن الهدف من التعديلات هو تحقيق توازن بين أفرع الحكومة.

وقال الزعيم المُعارض المنتمي إلى تيار الوسط يائير لابيد على تويتر “أتمنى لرئيس الوزراء الشفاء التام والصحة الجيدة”. وفي واشنطن، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “نتمنى له الشفاء العاجل”.

وشعر نتنياهو بالإعياء في أوائل أكتوبر/تشرين الأول في عطلة “يوم الغفران”، ونُقل إلى المستشفى أيضًا لمدة قصيرة.