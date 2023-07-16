خبير أرصاد جوية يكشف أسباب ظاهرة “القبة الحرارية” ويقدم نصائح للوقاية (فيديو)

قال خبير الأرصاد والتحاليل الجوية والمتحدث السابق باسم هيئة الأرصاد الدكتور وحيد سعودي، إن موجة الحر التي تضرب منطقة الخليج العربي ومنطقة الشام ودولًا أخرى من أوربا ناجمة عن وصول “منخفض الهند الموسمي”.

وأضاف الخبير لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أن هذا المنخفض يصل إلى أوربا مرورًا بالمناطق العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو محمَّل بتيارات وكتل هوائية موسمية، وعندما تتشبع هذه الكتل بالرطوبة الموجودة بهذه المناطق تتحول إلى كتل حارة يصاحبها ارتفاع حاد في درجات الحرارة.

وتشهد المنطقة العربية من الشرق الأوسط حتى شمال إفريقيا موجة حرارة غير مسبوقة، وصلت في بعض البلدان إلى 50 درجة مئوية، وقد أطلق العلماء على هذه الظاهرة “القبة الحرارية”.

وأوضح خبير الأرصاد والتحاليل الجوية أن جميع المناطق المذكورة شهدت موجة حر قاسية، وصلت في بعض الدول إلى مستويات غير مسبوقة.

قد تكون قاتلة للبشر والمحاصيل.. ما الذي تعرفه عن القبة الحرارية التي تشهدها الدول العربية؟ pic.twitter.com/oKGEudpQAl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 15, 2023

“تطرّف” مناخي

وقال إن هناك إجماعًا بين خبراء الأرصاد الجوية على أن هذه المناطق في العالم تشهد “تطرفًا مناخيًّا”

وأضاف أن الأوضاع في الدول الأوربية ستكون أصعب بكثير لأن معدلات الرطوبة تصل فيها إلى نحو 90%.

غليان على مواقع التواصل بسبب درجات حرارة #الصيف المرتفعة pic.twitter.com/vxni0LH1xH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 15, 2023

نصائح للوقاية

وبينما يذهب العلماء إلى أن الكثير من سكان هذه المناطق سيكابدون قيظ الحر مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير قياسية، طالب سعودي بضرورة تلافي المناطق الحارة والتعرض لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة بين صلاتي الظهر والعصر حينما تكون الشمس عمودية.

كما حث على ضرورة الإكثار من شرب السوائل، داعيًا المصطافين ورواد البحر إلى ضرورة الاكتفاء بالسباحة في الصباح والمساء فقط حفاظًا على سلامتهم.