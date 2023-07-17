أردوغان: بوتين راغب في تمديد اتفاقية الحبوب وسنواصل مساعينا المكثفة من أجل ذلك
17/7/2023-|آخر تحديث: 17/7/202301:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الرئيس بوتين راغب في تمديد اتفاقية الحبوب وسنواصل مساعينا المكثفة من أجل ذلك.
أردوغان: سالتقي الرئيس بوتين في أغسطس وسأناقش معه تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.
أردوغان: ارتفع حجم تبادلنا التجاري مع دول الخليج خلال 20 عاما من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليارا.
أردوغان: الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيقين بين تركيا والدول الخليجية.
المصدر : الجزيرة مباشر