أردوغان: بوتين راغب في تمديد اتفاقية الحبوب وسنواصل مساعينا المكثفة من أجل ذلك

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الرئيس بوتين راغب في تمديد اتفاقية الحبوب وسنواصل مساعينا المكثفة من أجل ذلك.

أردوغان: سالتقي الرئيس بوتين في أغسطس وسأناقش معه تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.

أردوغان: ارتفع حجم تبادلنا التجاري مع دول الخليج خلال 20 عاما من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليارا.

أردوغان: الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيقين بين تركيا والدول الخليجية.