إيران: نرفض أي تدخل من روسيا أو الإمارات في قضية الجزر الثلاث (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده ترفض أي تدخل من روسيا أو الإمارات في قضية الجزر الثلاث التي تعتبرها تابعة لها، وقال إنها “ترفض التفاوض على أراضيها”.

وأصدرت روسيا ومجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين الماضي بيانا مشتركا، أعرب فيه وزراء خارجية الدول عن دعم مبادرة إماراتية للتوصل إلى حلّ سلمي لقضية الجزر من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية -في وقتها- بالبيان الصادر عن روسيا ومجلس التعاون الخليجي باعتباره متناقضا مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها، مضيفًا أن “الجزر الثلاث تابعة لإيران إلى الأبد”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران استدعت السفير الروسي يوم الأربعاء بسبب البيان المشترك لروسيا ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر.

البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية موسكو https://t.co/Fk1lMvtc9E#مجلس_التعاون pic.twitter.com/OkubMKgI55 — مجلس التعاون (@GCCSG) July 10, 2023

احتجاج رسمي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن إيران قدمت احتجاجا رسميا على الموقف الروسي بشأن قضية الجزر، وذلك في رد على سؤال حول الأمر.

من ناحية أخرى قال كنعاني إن تدخل الولايات المتحدة في المنطقة غير بنّاء ويثير التوترات، وأضاف أنه “يجب عليها وقف هذه التصرفات”.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “رحّب بكل الطرق الدبلوماسية لحل أي خلاف بما يحفظ لبلاده سيادتها”، وقال إن على واشنطن إظهار إرادتها للتفاوض بشأن الملف النووي وإن “باب الحوار ما زال مفتوحا”.

ويطالب كلا البلدين بجزر “أبو موسى” وطنب الكبرى وطنب الصغرى، لكن إيران تسيطر على الجزر منذ عام 1971، قبل فترة وجيزة من حصول الإمارات الخليجية السبع على استقلالها الكامل عن بريطانيا وتشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة.