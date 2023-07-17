الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين غير النظاميين على الحدود الليبية التونسية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع اللاجئين غير النظاميين على الحدود الليبية التونسية، بعدما نقلتهم الشرطة التونسية إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين.

وعثر حرس الحدود الليبيون، أمس الأحد، على المهاجرين قرب منطقة العسة الواقعة على بُعد 150 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، ونحو 15 كيلومترًا من الحدود التونسية.

ووثّقت الجزيرة مباشر قيام أفراد من قوات حرس الحدود الليبية بإنقاذ مجموعة من الشبان وبعض النساء، حيث كانوا منهكين وعطشى، جالسين أو مستلقين على الرمال، يحاولون الاحتماء تحت شجيرات قليلة وسط درجات حرارة شديدة.

ونقلت السلطات التونسية مئات المهاجرين خصوصًا من مدينة صفاقس الساحلية شرقي البلاد، بعد أن شهدت توترات وصدامات بين سكان ومهاجرين بلغت ذروتها بمقتل مواطن تونسي في 3 يوليو/تموز الجاري.

وقالت منظمات غير حكومية إن الشرطة التونسية “طردت” مئات منهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر.

وشكا أحد اللاجئين السنغاليين لمراسل الجزيرة مباشر سوء المعاملة الذي تعرضوا له من جانب قوات الأمن التونسي، واعتداء بعض أفراد الشرطة التونسية عليهم بالضرب.

بدوره، قال العميد فتحي السيد، من قوات حرس الحدود الليبية، في تصريحات للجزيرة مباشر “خلال الفترة السابقة كان عدد المهاجرين من دولة تونس لا يتجاوز 4 أو 5 أشخاص، ولكن في الأيام الأخيرة أصبح العدد يتزايد بالمئات يوميًّا”.

وأضاف “نقوم بإنقاذ المهاجرين في الصحراء، ووجدنا بعضهم في حالة سيئة ومن بينهم نساء وأطفال، ونعمل على تقديم جميع المساعدات اللازمة لهم، لكن قدرتنا على إنقاذ المهاجرين فاقت الحد المعقول”.

والأسبوع الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي لطالبي اللجوء الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا.

أما الرئيس التونسي قيس سعيّد فقد ذكر، في وقت سابق، أن طالبي اللجوء في بلاده يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما تُروّج له ما وصفها بالدوائر الاستعمارية وعملائها من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب، حسب تعبيره.