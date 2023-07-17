دويّ انفجارات عنيفة وسط الخرطوم ومقتل 5 مدنيين في أم درمان (فيديو)

سُمع دويّ انفجارات عنيفة صباح اليوم الاثنين، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات حربية تابعة للجيش السوداني على مواقع لقوات الدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم.

وأعلنت غرفة طوارئ منطقة أم بدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية في بيان، مقتل أكثر من 5 مدنيين ضمن 22 مواطنًا أصيبوا بمقذوف سقط في المنطقة أثناء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش والدعم السريع.

وقال ‏مراسل الجزيرة مباشر، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني استهدف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم، في ظل استمرار المعارك بين الطرفين التي دخلت شهرها الرابع.

وأشار المراسل إلى أن، المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع تتصدى للغارات الجوية التي تنفذها مقاتلات حربية تابعة للجيش في مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم.

مقتل مدنيين

ووسط استمرار الاشتباكات، لقي 5 مدنيين مصرعهم أمس الأحد، وأصيب 17 آخرون في منطقة (أم بدة) مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، إثر سقوط مقذوفات على المنطقة.

وأعلنت غرفة طوارئ أم بدة السبيل، في بيان على صفحتها بفيسبوك “استشهاد 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بإصابات جسيمة، إثر سقوط مقذوفات في أم بدة السبيل الحارة التاسعة”، ونشرت على صفحتها صورا لتشييع الضحايا.

وقالت غرفة طوارئ منطقة أم بدة السبيل إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة مع استمرار عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة اشتباكات السودان 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

معارك متواصلة

وأفاق سكان العاصمة السودانية أمس الأحد على دوي قصف جوي، اعتادوا عليه منذ 3 أشهر مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال سكان في الخرطوم، إن الطيران الحربي قصف تجمعات للدعم السريع في حي الجريف شرق النيل، وأشاروا إلى تصدّي قوات الدعم السريع للطائرات بالمضادات الأرضية.