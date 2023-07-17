نفوق أكثر من 50 حوتا طيّارا على أحد شواطئ اسكتلندا (فيديو)

نفق أكثر من 50 حوتًا من الحيتان الطيّارة في اسكتلندا بعد أن جنحت على شاطئ جزيرة لويس، في أكبر جنوح جماعي لحيتان في البلاد منذ عقود.

وأحيطت السلطات علمًا بالواقعة صباح أمس الأحد، وباءت بالفشل محاولات إنقاذ ما يزيد على 12 حوتًا كانت لا تزال على قيد الحياة، ليقرر المنقذون لاحقًا قتلها برحمة، رأفةً بها.

ونفق 55 حوتًا في المجمل، بينما يُعتقد أن حوتًا واحدًا فقط نجا.

ولا يعرف العلماء السبب في جنوح الحيتان رغم إمكانية تشوش خاصية تحديد المواقع عن طريق الصدى لدى الحيتان من خلال الشواطئ الرملية المنحدرة.

والحوت الطيار نوع من دلافين المحيطات التي يصل طولها إلى 7 أمتار ووزنها إلى 3 أطنان، ويتطلب دفعها إلى البحر مرة أخرى جهدًا بشريًّا مكثفًا قد ينطوي على دفعها بالأيدي أو استخدام شباك خاصة، لجرّها نحو المياه العميقة.