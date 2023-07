أول نقاش بمجلس الأمن عن الذكاء الاصطناعي وبورصة أمريكية تبحث استخدامه في منصات التداول

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع في نيويورك، ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي في السلام والأمن بالعالم.

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغيّر مشهد الأمن الدولي.

وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي فيما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وسيرأس وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي النقاش اليوم الثلاثاء.

وفي يونيو/ حزيران، أيّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحًا قدمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من ناحية أخرى، قال غاري غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن اللجنة المنظمة لبورصة “وول ستريت” بصدد وضع قواعد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي على منصات التداول لاحتمال أن ينطوي على تضارب في المصالح.

