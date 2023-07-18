السعودية.. إنقاذ حياة 11 مريضا بزراعة أعضاء من 3 متوفين دماغيًّا

أعلن فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء أنه نجح في إنقاذ حياة 11 مواطنًا ومواطنة مرضى بالقصور العضوي النهائي وإنهاء معاناتهم مع المرض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المركز استطاع الحصول على موافقة ذوي 3 متوفَّين دماغيًّا في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بالجوف، ومستشفى الملك خالد بنجران، ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، تم تشخيص حالتهم وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية، وذلك لإنقاذ أشخاص كانوا بحاجة إلى زراعة أعضاء.

وتضمّنت العمليات، وفقًا للوكالة الرسمية، إجراء عمليتي زراعة قلب أنقذت حياة مواطنتين عمر إحداهما 46 والأخرى 35 عامًا، وأنهت معاناتهما من مرض الفشل القلبي النهائي. وإجراء 3 عمليات زراعة كبد لمواطنين آخرين أعمارهم 63 و58 و25 عامًا، أنقذت حياتهم وأنهت معاناتهم من مرض القصور الكبدي النهائي.

#المركز_السعودي_لزراعة_الأعضاء ينقذ حياة 11 مواطناً ومواطنةً وينهي معاناتهم مع أمراض القصور العضوي خلال هذا الأسبوع. https://t.co/bVj5FVJE3V — المركز السعودي لزراعة الأعضاء (@scot_ksa) July 18, 2023

كما أُنقذت مواطنة عمرها 56 عامًا من مرض القصور الرئوي النهائي بإجراء زراعة رئة لها، و4 مواطنين آخرين أعمارهم 66 و36 و33 و20 عامًا من مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء عمليات زراعة كلى لهم، إضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطنة عمرها 27 عامًا.

وقال المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي إن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية، وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية.

وعبّر القوفي عن امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعيًا الله سبحانه أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزي ذويهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.