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السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات عدة وأردوغان يهدي الملك سلمان وولي العهد سيارتين “توغ” (شاهد)

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأنباء السعودية)
18/7/2023-|آخر تحديث: 18/7/202301:03 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وقّعت السعودية وتركيا عددًا من الاتفاقيات الثنائية في عدة مجالات، بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدا توقيع الاتفاقيات في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، أمس الاثنين.

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، والخطة التنفيذية للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

وتم التوقيع على عقدين مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية.

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة اليوم الثلاثاء، إن السعودية وقّعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار لشراء طائرات مسيّرة “بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل الرئيس التركي مساء أمس وعقدا جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائيًّا، في مستهل جولة خليجية يقوم بها أردوغان تشمل أيضًا قطر والإمارات.

وجرى خلال المباحثات استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة اتجاهها.

سيارتان توغ

وأهدى الرئيس التركي سيارتين كهربائيتين من نوع “توغ” المصنوعة في تركيا لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد.

وتفحّص أردوغان وابن سلمان السيارة في ساحة القصر، ثم عاد الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بسيارة توغ قادها ولي العهد ابن سلمان.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

المصدر : وكالات