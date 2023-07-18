السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات عدة وأردوغان يهدي الملك سلمان وولي العهد سيارتين “توغ” (شاهد)

وقّعت السعودية وتركيا عددًا من الاتفاقيات الثنائية في عدة مجالات، بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدا توقيع الاتفاقيات في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، أمس الاثنين.

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، والخطة التنفيذية للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

وتم التوقيع على عقدين مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية.

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة اليوم الثلاثاء، إن السعودية وقّعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار لشراء طائرات مسيّرة “بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.

بتمكين ودعم سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ سُعدت اليوم، بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا السيد ياشار غولر، والتي تأتي تتويجًا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري. pic.twitter.com/RRSnuk6Mvu — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 18, 2023

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل الرئيس التركي مساء أمس وعقدا جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائيًّا، في مستهل جولة خليجية يقوم بها أردوغان تشمل أيضًا قطر والإمارات.

وجرى خلال المباحثات استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة اتجاهها.

سيارتان توغ

وأهدى الرئيس التركي سيارتين كهربائيتين من نوع “توغ” المصنوعة في تركيا لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد.

#فيديو| سمو #ولي_العهد يصطحب فخامة رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، فيما قدّم فخامته سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.https://t.co/QPwgDxBhwe#الرئيس_التركي_في_المملكة#واس pic.twitter.com/ZBXLw9YLaQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 18, 2023

وتفحّص أردوغان وابن سلمان السيارة في ساحة القصر، ثم عاد الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بسيارة توغ قادها ولي العهد ابن سلمان.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.