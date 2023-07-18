بتهم “جرائم حرب”.. التحالف الليبي الأمريكي يرفع دعوى قضائية ضد حفتر وقائد فاغنر (شاهد)

قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي الدكتور عصام عميش إن “الجرائم” التي ارتكبتها مجموعة فاغنر الروسية الخاصة وأسفرت عن مقتل مدنيين ليبيين، تمت بالتعاون مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأعلن التحالف الليبي الأمريكي -وهو منظمة غير حكومية- رفعه دعوى قضائية ضد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وخليفة حفتر بعد اتهامهما بارتكاب “جرائم حرب” ضد مدنيين في ليبيا.

وكانت عائلات ليبية قد رفعت دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا، بتهمة شن قواته هجمات أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك العائلات، وطالبت الدعوى بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

وقال عميش خلال مؤتمر صحفي للتحالف بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء “إن أحد أبناء هذه الأسر ممن نجوا من الموت حاول أن يلجأ الى القضاء الليبي دون فائدة، ولهذا تحت طائلة القوانين الأمريكية تمكن من التواصل مع التحالف الليبي الأمريكي لرفع الدعوى في الولايات المتحدة، على اعتبار أن خليفة حفتر يحمل الجنسية الأمريكية”.

بدورها، قالت المستشارة القانونية للتحالف الليبي الأمريكي، المحامية تانيا مانسون “إن العلاقة بين حفتر وبريغوجين واضحة للغاية في هذه القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2020، وهما مسؤولان عن قتل المدنيين”.

يشار إلى أن مقاضاة حفتر تتم بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991. ويسمح القانون لأفراد أسر ضحايا عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء التي يرتكبها أفراد يتصرفون بصفتهم الحكومية الرسمية، بمقاضاة المسؤولين عنها.

وقد تم اتهام حفتر بالفعل في ثلاث دعاوى مدنية منفصلة سابقة في محكمة المقاطعة الشرقية في فرجينيا، حيث يُحمَّل مسؤولية القتل خارج النظام القضائي والتعذيب للمدنيين الليبيين. وفي 29 يوليو/تموز 2022، أصدر قاضٍ بمحكمة القضاء الأمريكية قرارًا بمسؤولية حفتر تلقائيًّا فيما يتعلق بمطالب قُدّمت بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب.

وتُمثل ليبيا ثانية أهم الدول العربية التي تنتشر بها فاغنر، بما يتراوح من 1500 إلى ألفي مسلَّح، رغم انسحاب العشرات منهم للقتال في أوكرانيا، لكنها تدير نحو 5 آلاف من المرتزقة الأفارقة، وفق وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتنتشر فاغنر في قواعد عسكرية جوية شرقي وجنوبي ووسط البلاد، أبرزها قاعدتا الجفرة والقرضابية، وميناء سرت.